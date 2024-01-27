Рядом с малой рекой Данилихой может появиться учебный горнолыжный спуск

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Свердловском районе Перми может появиться горнолыжный учебный спуск. С предложением такого благоустройства территории вдоль малой реки Данилиха около дома по Уфимской, 26 в городскую администрацию обратились местные жители.
Инициативная группа во главе с председателем ТОС «Яблочкова» Антоном Глуховым предлагает оборудовать горнолыжный спуск необходимой спортивной инфраструктурой. Недалеко отсюда, на Муромской, 26, планируется установить спортивную площадку. В минувший четверг, 25 января, Антон Глухов сообщил, что идея была предложена членом федерации горнолыжного спорта Пермского края еще зимой 2022 года. Инициативу поддержала и краевая спортшкола горнолыжного спорта, пообещав помочь с оборудованием и консультациями, сообщает пресс-служба администрации района.
По информации телеканала «ВЕТТА», мэр города Эдуард Соснин поручил проработать вопрос появления спуска с учетом природоохранного законодательства. Чиновники обещают, что будут встречаться с инициативной группой пермяков и совместно решать вопрос. Департамент земельных отношений начал прорабатывать вопросы, касающиеся выделения необходимого участка.