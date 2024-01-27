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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Пермяки хотят обустроить горнолыжный спуск у реки Данилихи

Рядом с малой рекой Данилихой может появиться учебный горнолыжный спуск

27 января 2024, 11:57
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Пермяки хотят обустроить горнолыжный спуск у реки Данилихи

В мэрии обещают решать вопрос совместно с инициативной группой.

В Свердловском районе Перми может появиться горнолыжный учебный спуск. С предложением такого благоустройства территории вдоль малой реки Данилиха около дома по Уфимской, 26 в городскую администрацию обратились местные жители.

Инициативная группа во главе с председателем ТОС «Яблочкова» Антоном Глуховым предлагает оборудовать горнолыжный спуск необходимой спортивной инфраструктурой. Недалеко отсюда, на Муромской, 26, планируется установить спортивную площадку. В минувший четверг, 25 января, Антон Глухов сообщил, что идея была предложена членом федерации горнолыжного спорта Пермского края еще зимой 2022 года. Инициативу поддержала и краевая спортшкола горнолыжного спорта, пообещав помочь с оборудованием и консультациями, сообщает пресс-служба администрации района.

По информации телеканала «ВЕТТА», мэр города Эдуард Соснин поручил проработать вопрос появления спуска с учетом природоохранного законодательства. Чиновники обещают, что будут встречаться с инициативной группой пермяков и совместно решать вопрос. Департамент земельных отношений начал прорабатывать вопросы, касающиеся выделения необходимого участка.

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#Спорт#Общество#Пермь#Городская среда#Лыжи#Малые реки
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