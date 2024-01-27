Рядом с малой рекой Данилихой может появиться учебный горнолыжный спуск

Инициативная группа во главе с председателем ТОС «Яблочкова» Антоном Глуховым предлагает оборудовать горнолыжный спуск необходимой спортивной инфраструктурой. Недалеко отсюда, на Муромской, 26, планируется установить спортивную площадку. В минувший четверг, 25 января, Антон Глухов сообщил, что идея была предложена членом федерации горнолыжного спорта Пермского края еще зимой 2022 года. Инициативу поддержала и краевая спортшкола горнолыжного спорта, пообещав помочь с оборудованием и консультациями, сообщает пресс-служба администрации района.