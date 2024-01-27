Самолеты на субсидируемых рейсах из Перми в Ярославль заполняются только на 25%

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За 4,5 месяца, с 12 сентября 2023 по 26 января 2024 года прямым рейсом Ярославль — Пермь воспользовались 1 039 пассажиров. Средняя загрузка рейсов составила 26%, пишет «КоммерсантЪ-Ярославль» со ссылкой на правительство Ярославской области.
По статистике, на 50-местном самолете в среднем прилетают 13 человек, а улетают 15. Рейсами занимается авиаперевозчик «ЮВТ Аэро». Рейсы из Перми в Ярославль субсидирует министерство транспорта Пермского края. Согласно данным пермского аэропорта Большое Савино, перелеты выполняются дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Пассажиры проводят в пути около двух часов, маршрут действует до 28 марта 2024 года.