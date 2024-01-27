Самолеты на субсидируемых рейсах из Перми в Ярославль заполняются только на 25%

По статистике, на 50-местном самолете в среднем прилетают 13 человек, а улетают 15. Рейсами занимается авиаперевозчик «ЮВТ Аэро». Рейсы из Перми в Ярославль субсидирует министерство транспорта Пермского края. Согласно данным пермского аэропорта Большое Савино, перелеты выполняются дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Пассажиры проводят в пути около двух часов, маршрут действует до 28 марта 2024 года.