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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:45

Самолеты из Перми в Ярославль с этой осени перевезли чуть более тысячи человек

Самолеты на субсидируемых рейсах из Перми в Ярославль заполняются только на 25%

27 января 2024, 05:40
Фото: visityaroslavia.ru

Самолеты из Перми в Ярославль с этой осени перевезли чуть более тысячи человек

Маршрут будет действовать до конца марта.

За 4,5 месяца, с 12 сентября 2023 по 26 января 2024 года прямым рейсом Ярославль — Пермь воспользовались 1 039 пассажиров. Средняя загрузка рейсов составила 26%, пишет «КоммерсантЪ-Ярославль» со ссылкой на правительство Ярославской области.

По статистике, на 50-местном самолете в среднем прилетают 13 человек, а улетают 15. Рейсами занимается авиаперевозчик «ЮВТ Аэро». Рейсы из Перми в Ярославль субсидирует министерство транспорта Пермского края. Согласно данным пермского аэропорта Большое Савино, перелеты выполняются дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Пассажиры проводят в пути около двух часов, маршрут действует до 28 марта 2024 года.

Фото: онлайн-табло аэропорта Большое Савино
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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Аэропорт пермь#Внутренний туризм#Ярославль
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