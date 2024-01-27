Центр для людей в беде «Территория передышки» не выиграл грант на работу организации

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Центр помощи людям в беде «Территория передышки» не выиграл грант, который мог обеспечить большую часть средств на работу организации на 2024 год. В конце прошлой недели сотрудники центра узнали, что им не хватило всего 0,25 балла до победы.
Организация сообщает в социальной сети «ВКонтакте», что на ближайшие три года запланировала:
Сейчас «Территория передышки» ищет ресурсы на содержание дневного центра для людей в беде. Организации не хватает денег на зарплату сотрудников, помогающих бездомным: администратора дневного центра, двух специалистов по соцработе, психолога, юриста и санитарного работника. В январе нужно 247 тыс. рублей, чтобы дневной центр продолжал работу. Всего за 2023 год «Территория передышки» помогла 1 379 людям в Перми — бездомные смогли устроиться на работу, вернуться домой или просто получили горячее питание и теплую одежду.
Ранее стало известно, что 3 февраля в Перми пройдет благотворительная мексиканская вечеринка «ТАКО ФЕСТ» в Hooper pub (Сибирская, 6). В помощь бездомным людям будет перечислено 30% выручки от продажи тако.