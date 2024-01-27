Центр для людей в беде «Территория передышки» не выиграл грант на работу организации

Сейчас «Территория передышки» ищет ресурсы на содержание дневного центра для людей в беде. Организации не хватает денег на зарплату сотрудников, помогающих бездомным: администратора дневного центра, двух специалистов по соцработе, психолога, юриста и санитарного работника. В январе нужно 247 тыс. рублей, чтобы дневной центр продолжал работу. Всего за 2023 год «Территория передышки» помогла 1 379 людям в Перми — бездомные смогли устроиться на работу, вернуться домой или просто получили горячее питание и теплую одежду.