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Published Сегодня, 05:06

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Центр помощи бездомным пермякам «Территория передышки» не выиграл важный грант

Центр для людей в беде «Территория передышки» не выиграл грант на работу организации

27 января 2024, 05:06
Фото: Родион Балков

Центр помощи бездомным пермякам «Территория передышки» не выиграл важный грант

Организация планирует развивать свои проекты и дальше, но без гранта это будет гораздо сложнее.

Центр помощи людям в беде «Территория передышки» не выиграл грант, который мог обеспечить большую часть средств на работу организации на 2024 год. В конце прошлой недели сотрудники центра узнали, что им не хватило всего 0,25 балла до победы.

Организация сообщает в социальной сети «ВКонтакте», что на ближайшие три года запланировала:

  • разработать подход к измерению числа людей, вынужденных ночевать на улице;
  • открыть реабилитационный приют на 20 мест;
  • построить круглогодичный ночной приют, чтобы люди не замерзали насмерть на городских улицах;
  • повысить успешность социального сопровождения с 55% до 70%.

Сейчас «Территория передышки» ищет ресурсы на содержание дневного центра для людей в беде. Организации не хватает денег на зарплату сотрудников, помогающих бездомным: администратора дневного центра, двух специалистов по соцработе, психолога, юриста и санитарного работника. В январе нужно 247 тыс. рублей, чтобы дневной центр продолжал работу. Всего за 2023 год «Территория передышки» помогла 1 379 людям в Перми — бездомные смогли устроиться на работу, вернуться домой или просто получили горячее питание и теплую одежду.

Ранее стало известно, что 3 февраля в Перми пройдет благотворительная мексиканская вечеринка «ТАКО ФЕСТ» в Hooper pub (Сибирская, 6). В помощь бездомным людям будет перечислено 30% выручки от продажи тако.

В Перми пройдет вечеринка в стиле «Ночи мертвых» для помощи бездомным
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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Благотворительность#Бездомные#Территория передышки
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