Участок «Мотовилихинских заводов» рядом с музеем артиллерии выставлен на торги

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В рамках продажи имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» планируется продать на аукционе земельный участок, смежный с территорией предприятия, Музеем пермской артиллерии и памятником «Труженикам тыла». Его площадь составляет 6,1 тыс. кв. м, торги стартуют со стоимости 12,2 млн рублей, пишет Business Class.
По данным публичной кадастровой карты Росреестра, участок разрешено использовать как призаводскую площадь. На публичном портале ИСОГД Перми говорится, что площадка находится в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Среди основных видов разрешенного использования указаны многоэтажная и среднеэтажная застройка, предельная высота строительства — девять этажей.
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве говорится, что имущество находится в залоге у компании «РТ-Капитал». Начальная стоимость участка будет действовать в течение пяти дней со дня приема заявок для участия. Если по истечении срока не поступит ни одной ставки, не ниже изначально установленной, стоимость снизится на 10% и будет снижаться таким же образом каждые пять дней.