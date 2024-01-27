properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Участок «Мотовилихинских заводов» рядом с музеем артиллерии выставлен на торги

Участок «Мотовилихинских заводов» рядом с музеем артиллерии выставлен на торги

27 января 2024, 09:20
Фото: properm.ru
Ранее имущественный комплекс предприятия купило АО «Ремдизель».

В рамках продажи имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» планируется продать на аукционе земельный участок, смежный с территорией предприятия, Музеем пермской артиллерии и памятником «Труженикам тыла». Его площадь составляет 6,1 тыс. кв. м, торги стартуют со стоимости 12,2 млн рублей, пишет Business Class.

По данным публичной кадастровой карты Росреестра, участок разрешено использовать как призаводскую площадь. На публичном портале ИСОГД Перми говорится, что площадка находится в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Среди основных видов разрешенного использования указаны многоэтажная и среднеэтажная застройка, предельная высота строительства — девять этажей.

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве говорится, что имущество находится в залоге у компании «РТ-Капитал». Начальная стоимость участка будет действовать в течение пяти дней со дня приема заявок для участия. Если по истечении срока не поступит ни одной ставки, не ниже изначально установленной, стоимость снизится на 10% и будет снижаться таким же образом каждые пять дней.

Читайте также:
Экс-директор «Мотовилихинских заводов» в конце января покинет предприятияГлава одного из холдингов «Ростеха» посетит банкротящиеся оборонные предприятия ПермиПермский режиссер снимает фильм о Коми-Пермяцком драматическом театре
#Общество#Пермь#Банкротство#Мотовилихинские заводы
Подпишитесь
В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай». Ранее он критиковал СВО
Сегодня, 06:22
Пермский режиссер снимает фильм о Коми-Пермяцком драматическом театре
Сегодня, 08:25
Центр для людей в беде «Территория передышки» не выиграл грант на работу организации
Сегодня, 05:06
Самолеты на субсидируемых рейсах из Перми в Ярославль заполняются только на 26%
Сегодня, 05:40
В четверг 25 января жители Пермского края отдали мошенникам более 3 миллионов рублей
Сегодня, 07:32
Газель конвойной службы полиции Перми проскочила на красный свет и врезалась в джип
Сегодня, 09:30