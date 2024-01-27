Участок «Мотовилихинских заводов» рядом с музеем артиллерии выставлен на торги

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве говорится, что имущество находится в залоге у компании «РТ-Капитал». Начальная стоимость участка будет действовать в течение пяти дней со дня приема заявок для участия. Если по истечении срока не поступит ни одной ставки, не ниже изначально установленной, стоимость снизится на 10% и будет снижаться таким же образом каждые пять дней.