В четверг 25 января жители Пермского края отдали мошенникам более 3 миллионов рублей

В полиции просят жителей региона быть бдительными. Нельзя совершать финансовые операции по инструкциям, полученных во время телефонных разговоров. Если звонящий представляется сотрудником банка или полиции, то перезвоните по официальным номерам финансовых организаций или правоохранительных органов. Если вы получили сообщение о родственнике в беде, то свяжитесь лично с ним или другими родственниками, проверьте информацию. А при желании инвестировать доверяйте только проверенным площадкам и помните, что ни один брокер не гарантирует 100%-ное получение прибыли.