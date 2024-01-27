В четверг 25 января жители Пермского края отдали мошенникам более 3 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В минувший четверг, 25 января, жители Пермского края перевели мошенникам более 3 млн рублей. Злоумышленники регулярно используют легенды о попадании родственников в ДТП, незаконном оформлении кредита или переводе средств на «безопасные» счета. О некоторых случаях обмана поведали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В Кудымкаре 86-летний мужчина разговаривал по телефону с «представителем Центробанка». Неизвестный сообщил, что с банковским счетом пенсионера происходят мошеннические действия, поэтому нужно собрать все имеющиеся средства и передать их сотруднику. Потерпевший выполнял указания мошенников и дважды передал курьеру наличные. В результате он лишился около 670 тыс. рублей.
Помимо этого, 47-летний житель Березников хотел увеличить свой доход с помощью инвестиций. Он оставил заявку на одном из сайтов в интернете. Позже мужчине перезвонили и дали указания, как действовать. Послушно выполняя инструкции, потерпевший перевел на счета мошенников 1,1 млн рублей.
И в этот же день жительниц Уинского услышала от телефонных мошенников информацию о том, что ее внучка попала в ДТП. Однако бабушка почувствовала, что происходит неладное, и положила трубку.
В полиции просят жителей региона быть бдительными. Нельзя совершать финансовые операции по инструкциям, полученных во время телефонных разговоров. Если звонящий представляется сотрудником банка или полиции, то перезвоните по официальным номерам финансовых организаций или правоохранительных органов. Если вы получили сообщение о родственнике в беде, то свяжитесь лично с ним или другими родственниками, проверьте информацию. А при желании инвестировать доверяйте только проверенным площадкам и помните, что ни один брокер не гарантирует 100%-ное получение прибыли.