В Перми 26 января автомобиль столкнулся с автобусом на трамвайных путях

Ведомство сообщает, дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Революции и Газеты Звезда. Предварительно известно, что женщина осуществила поворот налево в нарушение требований дорожных знаков «движение прямо» и допустила столкновение с автобусом Лиаз, за рулем которого находился 50-летний мужчина. После произошедшего Hyundai отбросило на автомобиль Ford Explorer. Форд остановился на красный свет.