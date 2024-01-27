В Перми 26 января автомобиль столкнулся с автобусом на трамвайных путях

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Вчера, 26 января, в Перми на трамвайных путях автомобиль врезался в автобус, сообщает сообщество «Пермь с огоньком». Корреспондент Properm.ru отправил запрос в ГИБДД Перми. По версии ведомства, авария произошла по вине водителя Hyundai Solaris. Машина находилась под управлением 47-летней женщины.
Ведомство сообщает, дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Революции и Газеты Звезда. Предварительно известно, что женщина осуществила поворот налево в нарушение требований дорожных знаков «движение прямо» и допустила столкновение с автобусом Лиаз, за рулем которого находился 50-летний мужчина. После произошедшего Hyundai отбросило на автомобиль Ford Explorer. Форд остановился на красный свет.
В результате аварии пострадали два пассажира Hyundai Solaris в возрасте 40 лет и 23 лет. По факту ДТП проводится проверка.