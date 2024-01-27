В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай». Ранее он критиковал СВО

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Перми не состоялся концерт певца, лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Музыкант должен был вчера, 26 января, выступить в «Ё-баре», однако организаторы внезапно сообщили об отмене выступления за несколько часов до начала мероприятия.
Отмена концерта произошла после того, как в Telegram-канале «Прикамские витязи» появился пост с критикой Кортнева, ранее высказывавшегося против проведения СВО, первым обратил внимание «Ъ-Прикамье». Автор публикации возмущался, что организаторы предоставили площадку для выступлений артисту с такими политическими взглядами.
Сегодня, 27 января, также отменено выступление Алексея Кортнева в Глазове, обратил внимание корреспондент Properm.ru. Организаторы указали, что это сделано по не зависящим от них причинам.