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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева

В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай». Ранее он критиковал СВО

27 января 2024, 06:22
Фото: vk.com/nsmusicband

В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева

Выступление должно было состояться в одном из пермских баров. Информация о нем широко не распространялась.

В Перми не состоялся концерт певца, лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Музыкант должен был вчера, 26 января, выступить в «Ё-баре», однако организаторы внезапно сообщили об отмене выступления за несколько часов до начала мероприятия.

Отмена концерта произошла после того, как в Telegram-канале «Прикамские витязи» появился пост с критикой Кортнева, ранее высказывавшегося против проведения СВО, первым обратил внимание «Ъ-Прикамье». Автор публикации возмущался, что организаторы предоставили площадку для выступлений артисту с такими политическими взглядами.

Сегодня, 27 января, также отменено выступление Алексея Кортнева в Глазове, обратил внимание корреспондент Properm.ru. Организаторы указали, что это сделано по не зависящим от них причинам.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Концерт#Сво#Музыка
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