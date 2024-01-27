В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай». Ранее он критиковал СВО

В Перми не состоялся концерт певца, лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Музыкант должен был вчера, 26 января, выступить в «Ё-баре», однако организаторы внезапно сообщили об отмене выступления за несколько часов до начала мероприятия.