В РЭО представили партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

Posted 27 января, 15:39
Published 27 января, 15:39
Modified 11 января, 15:39
Updated 11 января, 15:39
По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, основной задачей конкурса выступает популяризация экопривычек, принципов экономики замкнутого цикла, раздельного сбора мусора и бережного отношения к природным ресурсам.
Как сообщает 56orb.ru, участники конкурса могут присылать эскизы в любом виде, указывая при этом материалы арт-объектов либо прикладывая фотографии готовых арт-объектов. Рекомендуемые темы: животные — символы разных стран — участниц ВФМ, шедевры мирового искусства из мусора и прочие экологические направления.
Объекты разрешается создавать из любого материала, однако применение вторичного сырья и отходов жюри будет считать дополнительным плюсом при изучении присылаемых работ. Бонусом также станет интерактивный формат арт-объектов.
«Конкурс „Зеленый квадрат“ пройдет в 2 этапа, заочный — конкурс эскизов и очный — создание арт-объектов. Лучшие авторы примут участие в очной образовательной программе Академии творческих индустрий „Меганом“ в феврале. Вместе с резидентами арт-кластера „Таврида“, известными художниками и профессионалами, на основе своих эскизов и концептов они создадут готовые арт-объекты. А в марте примут участие в выставке арт-объектов в рамках Всемирного фестиваля молодежи», — расписал все перспективы участия конкурсантов в таком мероприятии PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.
Кроме того, победители конкурса приглашаются к участию в профильных тематических мероприятиях ППК «РЭО» в роли спикеров (Российский экологический форум), в выставках на крупных форумах, включая события в странах СНГ, а также в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства.
Всемирный фестиваль молодежи — значимое для российской молодежи событие, проводящееся согласно указу главы государства, в котором будут участвовать 20 тысяч россиян и гостей из-за рубежа.
Академия творческих индустрий «Меганом» — проект, созданный арт-кластером «Таврида». Академия представляет собой непрерывно функционирующий образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий и находится на Крымском полуострове в бухте Капсель.