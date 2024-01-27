Во время работы на производстве пермяк остался без пальца на руке

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, прокурор Свердловского района направил в суд исковое заявление о возмещении мужчине денежной компенсации за причиненные травмой страдания. Сейчас иск находится на рассмотрении в Свердловском районном суде.