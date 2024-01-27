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Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Из-за несчастного случая на работе пермяк лишился пальца руки

Во время работы на производстве пермяк остался без пальца на руке

27 января 2024, 04:02
Фото: fusionbrain.ai

Из-за несчастного случая на работе пермяк лишился пальца руки

Работодатель отказался выплачивать компенсацию, положенную мужчине по закону.

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по обращению сотрудника ООО «Производственно-коммерческая фирма „ДИСТ“». Мужчина рассказал, что в ноябре минувшего года на производстве произошел несчастный случай. В результате работник серьезно травмировал руку, лишившись пальца.

При расследовании происшествия выяснилось, что причиной инцидента было несоблюдение норм охраны труда работодателем. По закону, компания должна возместить причиненный вред пострадавшему, но она отказалась добровольно это делать.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, прокурор Свердловского района направил в суд исковое заявление о возмещении мужчине денежной компенсации за причиненные травмой страдания. Сейчас иск находится на рассмотрении в Свердловском районном суде.

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#Происшествия#Пермь#Прокуратура#Несчастный случай
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