Жительница Перми отсудила у управляющей компании 800 тысяч рублей. Как это случилось

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Пермячка отсудила у управляющей компании более 800 тыс. рублей за лопнувшую батарею в квартире. Свердловский районный суд установил, что на кухне в квартире женщины произошла разгерметизация стояка отопления в месте соединения с отводом. В итог лопнула пластиковая батарея радиатора, горячая вода выливалась на пол. Часть воды попала на трехлетнего ребенка, что привело к термическому ожогу ног 1-2 степени.
Представитель управляющей компании в суде возражал против требований пермячки и указывал, что батарея лопнула, потому что ребенок встал на трубу отопления. Результаты судебной экспертизы установили, что причиной разгерметизации стояка отопления не может быть ребенок весом 17 кг. Специалисты выяснили, что причина инцидента заключается в некачественном монтаже стояка отопления и ненадлежащее обслуживание общедомового имущества многоквартирного жилого дома.
Как рассказали в пресс-службе суда, исковые требования пермячки удовлетворены. Теперь УК обязана выплатить материальный ущерб 84 тыс. 689 рублей, компенсацию морального вреда 50 тыс. рублей, штраф 67 тыс. 344 рубля. Кроме того, в пользу трехлетнего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тыс. рублей и штраф в размере 200 тыс. рублей. Также суд взыскал с УК расходы по оплате государственной пошлины и экспертизы.
УК не согласилась с вынесенным решением и подала апелляционную жалобу. Решение суда первой инстанции пока не вступило в законную силу.