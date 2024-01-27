Жительница Перми отсудила у управляющей компании 800 тысяч рублей. Как это случилось

Пермячка отсудила у управляющей компании более 800 тыс. рублей за лопнувшую батарею в квартире. Свердловский районный суд установил, что на кухне в квартире женщины произошла разгерметизация стояка отопления в месте соединения с отводом. В итог лопнула пластиковая батарея радиатора, горячая вода выливалась на пол. Часть воды попала на трехлетнего ребенка, что привело к термическому ожогу ног 1-2 степени.