28 января в Пермском крае будет снежно, тепло и пасмурно

Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья избегать нахождения под кровлей домов и строений, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда.