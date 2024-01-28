28 января в Пермском крае будет снежно, тепло и пасмурно

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По данным Пермского ЦГМС, 28 января в Пермском крае ожидается небольшой снег, изморозь, днем температура воздуха -12, -7 градусов, в Перми температура воздуха днем –10, –8 градусов.
В связи с погодными явлениями возможны: аварии на системах ЖКХ, ДТП, пожары, связанные с перекалом печей и перегрузкой электросетей.
Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья избегать нахождения под кровлей домов и строений, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда.
При авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. При обогреве жилья электроприборами не перегружать электросети.