Бывший строитель Чусовского моста взыскал с субподрядчика 6,2 млрд рублей

Мотивировочная часть решения пока не опубликована, — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». «Трест Запсибгидрострой», работающий на субподряде у СТГ, в 2022 году выполнил основной объем работ по строительству нового моста через Чусовую. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого перехода. Однако работы так и не стартовали. Как сообщали источники, причиной стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом Запсибгидрострой». В начале лета СТГ прекратил сотрудничество с этой компанией и подписал договор на выполнение работ с одной из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).