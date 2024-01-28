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Бывший строитель Чусовского моста взыскал с субподрядчика 6,2 млрд рублей

Бывший строитель Чусовского моста взыскал с субподрядчика 6,2 млрд рублей

28 января 2024, 09:01
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил встречный иск АО «Стройтрансгаз» (СТГ) к бывшему строителю нового моста через Чусовую — сургутскому ООО «Трест Запсибгидрострой». Сумма иска — 6,2 млрд рублей.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована, — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». «Трест Запсибгидрострой», работающий на субподряде у СТГ, в 2022 году выполнил основной объем работ по строительству нового моста через Чусовую. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого перехода. Однако работы так и не стартовали. Как сообщали источники, причиной стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом Запсибгидрострой». В начале лета СТГ прекратил сотрудничество с этой компанией и подписал договор на выполнение работ с одной из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).

«Трест Запсибгидрострой» обратился в суд Москвы с иском к ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которое выступает концессионером работ на Чусовском мосту, и генподрядчику проекта — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). Компания-заявитель требовала взыскать с ПКК и СТГ 2,8 млрд руб. В иске «Треста Запсибгидрострой» к СТГ на 2,8 млрд руб. суд полностью отказал.

Встречный иск, СТГ к тресту на 6,2 млрд рублей был подан в декабре 2023 года.

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