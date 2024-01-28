properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Картины подводного мира в подземном переходе на Уральской начали осыпаться

Картины подводного мира в подземном переходе на Уральской начали осыпаться

28 января 2024, 11:54
Фото: со страницы Анастасии Мальцевой
Оформление подземного перехода в микрорайоне Рабочий поселок (около остановки Улица Уральская) пришло в негодность, краска слазит со стен. Просуществовала красота не больше 4 месяцев.

Полугода не продержался ремонт подземного перехода в Рабочем посёлке. Краска начала слазить. А с ней и «Подводный мир». Фотографии облупившихся стен разместила на своей странице правозащитница Анастасия Мальцева. Она предположила, что подрядчик сэкономил, покрыл стены не тем акрилом, «дешевым и не морозостойким».
«Деньги подрядчик получил, конечно, как за настоящую работу, а сделал халтуру. Ну и? Кто теперь будет нести ответственность? Когда уже пермская администрация будет рационально и качественно подходить к вопросам содержания муниципального имущества?!» — задается вопросом Анастасия Мальцева.

Анастасия Мальцева известна тем, что восстановила уникальный объект историко-культурного наследия — «Рабочий поселок» (жилые дома, благоустройство территории).

Судя по записям в социальных сетях, работы в подземном переходе выполняла группа Graffiti Oformlenie, они же оформляли прокол под железной дорогой у Перми 2, а также дома на Комсомольском проспекте (наносили изображения достопримечательностей Перми и края).
UPD. Граффитисты ответили журналисту Properm.ru, что они не строители, а художники, делают только рисунки. «Стены подготовили и покрасили в голубой цвет не мы, мы только сделали рисунки рыб и белый распыл. Все вопросы к строителям, штукатурам и малярам», — прокомментировали художники.

Подпишитесь
В Пермском крае автомобиль сбил 5 детей на тротуаре
Сегодня, 07:50
В Перми открыта запись на выездные регистрации браков
Сегодня, 06:14
Прекратите разговор. Полиция рекомендует не общаться с незнакомыми людьми по телефону
Сегодня, 05:48
В России запустили портал госимущества для нужд малого и среднего предпринимательства
Сегодня, 05:31
28 января в Пермском крае будет снежно, тепло и пасмурно
Сегодня, 05:00
В Прикамье многодетная мать оштрафована за то, что избила своего сына лыжной палкой
Сегодня, 04:09