Картины подводного мира в подземном переходе на Уральской начали осыпаться

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Полугода не продержался ремонт подземного перехода в Рабочем посёлке. Краска начала слазить. А с ней и «Подводный мир». Фотографии облупившихся стен разместила на своей странице правозащитница Анастасия Мальцева. Она предположила, что подрядчик сэкономил, покрыл стены не тем акрилом, «дешевым и не морозостойким».
«Деньги подрядчик получил, конечно, как за настоящую работу, а сделал халтуру. Ну и? Кто теперь будет нести ответственность? Когда уже пермская администрация будет рационально и качественно подходить к вопросам содержания муниципального имущества?!» — задается вопросом Анастасия Мальцева.
Анастасия Мальцева известна тем, что восстановила уникальный объект историко-культурного наследия — «Рабочий поселок» (жилые дома, благоустройство территории).
Судя по записям в социальных сетях, работы в подземном переходе выполняла группа Graffiti Oformlenie, они же оформляли прокол под железной дорогой у Перми 2, а также дома на Комсомольском проспекте (наносили изображения достопримечательностей Перми и края).
UPD. Граффитисты ответили журналисту Properm.ru, что они не строители, а художники, делают только рисунки. «Стены подготовили и покрасили в голубой цвет не мы, мы только сделали рисунки рыб и белый распыл. Все вопросы к строителям, штукатурам и малярам», — прокомментировали художники.