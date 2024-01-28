Картины подводного мира в подземном переходе на Уральской начали осыпаться

Полугода не продержался ремонт подземного перехода в Рабочем посёлке. Краска начала слазить. А с ней и «Подводный мир». Фотографии облупившихся стен разместила на своей странице правозащитница Анастасия Мальцева. Она предположила, что подрядчик сэкономил, покрыл стены не тем акрилом, «дешевым и не морозостойким».

«Деньги подрядчик получил, конечно, как за настоящую работу, а сделал халтуру. Ну и? Кто теперь будет нести ответственность? Когда уже пермская администрация будет рационально и качественно подходить к вопросам содержания муниципального имущества?!» — задается вопросом Анастасия Мальцева.