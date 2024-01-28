Началась регистрация на Пермский марафон-2024

Шестой Пермский марафон, проходивший в юбилейном 2023 году, собрал рекордное количество участников. На старт вышли 12 тыс. человек из 40 регионов страны. Победители марафонской дистанции 42 195 метра в прошлом году получили 1 млн рублей.