Началась регистрация на Пермский марафон-2024

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Масштабное спортивное событие, Седьмой пермский марафон, в 2024 году состоится 7 и 8 сентября.
Шестой Пермский марафон, проходивший в юбилейном 2023 году, собрал рекордное количество участников. На старт вышли 12 тыс. человек из 40 регионов страны. Победители марафонской дистанции 42 195 метра в прошлом году получили 1 млн рублей.
Цена взносов на участие растет, и ближе к старту будет в два раза выше, чем сейчас.