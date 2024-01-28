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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Началась регистрация на Пермский марафон-2024

Началась регистрация на Пермский марафон-2024

28 января 2024, 12:34
Фото: properm.ru
По словам будущих участников, пакеты разбирают быстро, и чем меньше их остается, тем дороже они становятся.

Масштабное спортивное событие, Седьмой пермский марафон, в 2024 году состоится 7 и 8 сентября.

Шестой Пермский марафон, проходивший в юбилейном 2023 году, собрал рекордное количество участников. На старт вышли 12 тыс. человек из 40 регионов страны. Победители марафонской дистанции 42 195 метра в прошлом году получили 1 млн рублей.

Цена взносов на участие растет, и ближе к старту будет в два раза выше, чем сейчас.

#Бег#Марафон#Пермский международный марафон#Пермский марафон#Бегун
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