Пермяков приглашают на выставку пожарной техники и хоккей с губернатором

Команду «Губерния» возглавляет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а в ее составе от министерства территориальной безопасности Пермского края и подведомственного ему учреждения будут играть сразу несколько хоккеистов — первый заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов, а также сотрудники Управления государственной противопожарной службы Александр Федотов, Владимир Петров и Роман Куляшов. В прошлый раз команда «Губерния» одержала победу над «Медведями» со счетом 9:2!