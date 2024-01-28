Пермяков приглашают на выставку пожарной техники и хоккей с губернатором

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
На площади у Театра-Театра можно познакомиться с пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением, транспортом спасателей, примерить боевую одежду, познакомиться со снаряжением огнеборцев!
Кроме выставки пожарной техники, 28 января в 15:00 в рамках Всероссийского чемпионата Офицерской Хоккейной Лиги на отборочном региональном этапе в Пермском крае сезона 2023-2024 на ледовой арене у Пермского академического театра Театр-Театр в матче «Русская классика» в упорной борьбе встретятся две команды «Медведь» и «Губерния».
Команду «Губерния» возглавляет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а в ее составе от министерства территориальной безопасности Пермского края и подведомственного ему учреждения будут играть сразу несколько хоккеистов — первый заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов, а также сотрудники Управления государственной противопожарной службы Александр Федотов, Владимир Петров и Роман Куляшов. В прошлый раз команда «Губерния» одержала победу над «Медведями» со счетом 9:2!
Выставочная экспозиция будет доступна для просмотра 28 января с 11:00.