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Пермяков приглашают на выставку пожарной техники и хоккей с губернатором

Пермяков приглашают на выставку пожарной техники и хоккей с губернатором

28 января 2024, 08:12
Фото: из тг-канала министерства территориальной безопасности Пермского края
Сегодня, 28 января, на эспланаде перед Театром-Театром проходит выставка пожарной техники, вооружения пожарных и техники спасателей. Можно прийти с детьми, всё посмотреть и пощупать. Кроме того, пройдут хоккейные матчи Всероссийской Офицерской хоккейной лиги.

На площади у Театра-Театра можно познакомиться с пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением, транспортом спасателей, примерить боевую одежду, познакомиться со снаряжением огнеборцев!

Кроме выставки пожарной техники, 28 января в 15:00 в рамках Всероссийского чемпионата Офицерской Хоккейной Лиги на отборочном региональном этапе в Пермском крае сезона 2023-2024 на ледовой арене у Пермского академического театра Театр-Театр в матче «Русская классика» в упорной борьбе встретятся две команды «Медведь» и «Губерния».

Команду «Губерния» возглавляет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а в ее составе от министерства территориальной безопасности Пермского края и подведомственного ему учреждения будут играть сразу несколько хоккеистов — первый заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов, а также сотрудники Управления государственной противопожарной службы Александр Федотов, Владимир Петров и Роман Куляшов. В прошлый раз команда «Губерния» одержала победу над «Медведями» со счетом 9:2!

Выставочная экспозиция будет доступна для просмотра 28 января с 11:00.

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