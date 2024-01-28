Прекратите разговор. Полиция рекомендует не общаться с незнакомыми людьми по телефону

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Видов телефонного мошенничества очень много, доверчивые граждане теряют деньги, берут ненужные им кредиты, даже жилье отдают мошенникам. Все чаще преступники звонят под видом банковских работников или сотрудников правоохранительных органов. Чтобы защитить накопления от несанкционированного списания или перекрыть незаконный кредит от злоумышленников, жертве предлагают перевести деньги со своих счетов на безопасные. Потерпевшие слепо следуют указаниям мошенников и переводят на подконтрольные им счета все свои сбережения, попутно оформляют на свое имя кредиты, которые также переводят преступникам.
Раскрытие и расследование краж и мошенничеств представляют определенную сложность. Для установления лиц, причастных к совершению преступлений, необходимо максимально оперативное получение информации от банковских учреждений, операторов связи, интернет-провайдеров, а также взаимодействие с другими субъектами, так как зачастую преступники, совершая преступления, находятся за пределами территории оперативного обслуживания. Несмотря на это в Пермском крае стабильно растёт количество раскрытых и направленных в суд уголовных дел.
При поступлении подобных звонков, необходимо прекратить разговор. А еще лучше обратиться в органы полиции, сообщив обстоятельства произошедшего и предоставив имеющиеся документы (чеки, распечатки звонков).