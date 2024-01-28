Прекратите разговор. Полиция рекомендует не общаться с незнакомыми людьми по телефону

Видов телефонного мошенничества очень много, доверчивые граждане теряют деньги, берут ненужные им кредиты, даже жилье отдают мошенникам. Все чаще преступники звонят под видом банковских работников или сотрудников правоохранительных органов. Чтобы защитить накопления от несанкционированного списания или перекрыть незаконный кредит от злоумышленников, жертве предлагают перевести деньги со своих счетов на безопасные. Потерпевшие слепо следуют указаниям мошенников и переводят на подконтрольные им счета все свои сбережения, попутно оформляют на свое имя кредиты, которые также переводят преступникам.