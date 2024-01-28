Пропавший в Свердловской области подросток может находиться в Пермском крае

14-летний Илья Крюков (родился в 2009 году) пропал еще 26 января 2024 года. По данным поисковиков, мальчик из города Североуральска Свердловской области был одет в черную куртку с капюшоном, флисовый костюм цвета хаки, черные берцы, черную шапку. У Ильи темно-русые волосы, серо-голубые глаза, рост 167 см. худощавое телосложение.