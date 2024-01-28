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Пропавший в Свердловской области подросток может находиться в Пермском крае

Пропавший в Свердловской области подросток может находиться в Пермском крае

28 января 2024, 11:36
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края просят помощи в поисках 14-летнего школьника из города Среднеуральска.

14-летний Илья Крюков (родился в 2009 году) пропал еще 26 января 2024 года. По данным поисковиков, мальчик из города Североуральска Свердловской области был одет в черную куртку с капюшоном, флисовый костюм цвета хаки, черные берцы, черную шапку. У Ильи темно-русые волосы, серо-голубые глаза, рост 167 см. худощавое телосложение.

Подросток может находиться в Пермском крае, в Перми.

Инфорги: Людмила (Сова) 89045447224,
Юлия (Белка) 89655333399

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