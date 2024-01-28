Пропавший в Свердловской области подросток может находиться в Пермском крае

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
14-летний Илья Крюков (родился в 2009 году) пропал еще 26 января 2024 года. По данным поисковиков, мальчик из города Североуральска Свердловской области был одет в черную куртку с капюшоном, флисовый костюм цвета хаки, черные берцы, черную шапку. У Ильи темно-русые волосы, серо-голубые глаза, рост 167 см. худощавое телосложение.
Подросток может находиться в Пермском крае, в Перми.
Инфорги: Людмила (Сова) 89045447224,
Юлия (Белка) 89655333399