РЭО: Производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию

Posted 28 января, 12:24
Published 28 января, 12:24
Modified 16 января, 12:24
Updated 16 января, 12:24
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил, что искусственные ёлки относятся к группе «Изделия пластмассовые прочие», по которым норматив утилизации в 2024 году составит 0%, далее он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году. Ставка экологического сбора на искусственные ели сейчас составляет 3844 рубля за тонну, или примерно 20 рублей за одно изделие, пишет 56orb.ru.
Буцаев утверждает, что в 2024-м реформа РОП не окажет влияния на цены на искусственные ели. В следующем году при текущих параметрах цены за счет РОП вырастут не более чем на 0,06%. В то же время внесение искусственных елей в РОП будет стимулом для их переработки, а не захоронения на полигонах ТКО.
Он также отметил, что таким образом изготовителей и продавцов стимулируют на поиск замены неэкологичным ПВХ-ёлкам. Если изделие будет изготовлено из перерабатываемых материалов, то экосбор будет меньше.
Сейчас такие ёлки производятся из материалов, которые при нагреве могут выделять токсины. Добавление в РОП, по мнению Буцаева, будет стимулом для изготовления их из целлюлозосодержащих и прочих материалов, более нейтральных.
Что касается традиционных, живых деревьев, массово выбрасываемых после новогодних праздников, то специалисты Российского экологического оператора призвали не тащить их на контейнерные площадки, а отдавать в переработку.
В этом году для удобства сдающих пункты сбора живых новогодних деревьев РЭО собрал на единой карте в приложении «Уберу».