Участники группы «Би-2» вышли на связь из центра миграционной полиции Пхукета

По словам музыкантов, их концерты в Таиланде проходили официально и с привлечением местных организаторов, но задержали их из-за неправильно оформленных документов. После суда, где музыкантов оштрафовали, они на месте заплатили штраф, но снова были задержаны. Сейчас «Би-2» ждёт, когда их переведут в Бангкок, откуда группа будет депортирована в свои страны. Среди артистов есть граждане РФ, Австралии и Израиля. В заявлении отдельно подчёркивается, что Лёва* и Шура не являются гражданами России.