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Участники группы «Би-2» вышли на связь из центра миграционной полиции Пхукета

Участники группы «Би-2» вышли на связь из центра миграционной полиции Пхукета

28 января 2024, 13:11
Фото: Официальная группа коллектива «Вконтакте» vk.com/b2band
Группа «Би-2» впервые вышла на связь после своего задержания в Таиланде. Артисты находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете.

По словам музыкантов, их концерты в Таиланде проходили официально и с привлечением местных организаторов, но задержали их из-за неправильно оформленных документов. После суда, где музыкантов оштрафовали, они на месте заплатили штраф, но снова были задержаны. Сейчас «Би-2» ждёт, когда их переведут в Бангкок, откуда группа будет депортирована в свои страны. Среди артистов есть граждане РФ, Австралии и Израиля. В заявлении отдельно подчёркивается, что Лёва* и Шура не являются гражданами России.

Группу «Би-2» задержали на Пхукете после их концерта, который прошёл 24 января. Артисты выступали без соответствующего разрешения. В итоге каждому выписали около 8,5 тысяч рублей штрафа.

*Лёва Би-2 (Егор Бортник) — внесен в реестр иностранных агентов в РФ.

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