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В аэропорту «Большое Савино» города Перми высадился «студенческий десант»

В аэропорту «Большое Савино» города Перми высадился «студенческий десант»

28 января 2024, 09:45
Фото: Пермский ЛО МВД России на транспорте
К всероссийской акции «Студенческий десант» присоединились сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Перми, открыв свои двери для студентов Пермского института железнодорожного транспорта.

Международный аэропорт федерального значения города Перми увеличил пассажиропоток на 14% и в 2023 году обслужил почти 2 млн пассажиров.

Начальник ЛоП в аэропорту Перми майор полиции Павел Репин рассказал студентам о специфике работы и основных задачах, возложенных на сотрудников полиции на объектах воздушного транспорта. Старший юрисконсульт Пермского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Ирина Мурысина рассказала о правовых аспектах в деятельности транспортной полиции, разъяснила ответственность за отдельные виды преступлений и административных правонарушений. Со студентами проведен познавательный и увлекательный квест: «По следам преступника», участвуя в котором молодые люди отвечали на вопросы и разгадывали профессиональные задачи.

Гостей аэропорта сопровождали сотрудники службы авиационной безопасности (САБ), которые познакомили экскурсантов с процедурой прохождения регистрации пассажиров и приема багажа. Студенты увидели, как контролируется работа системы обработки багажа и выявляются запрещенные к провозу предметы.

Старший инспектор-кинолог Елизавета Ханжина со служебной собакой — овчаркой по кличке Бервилиюм Хунд Цунами-Кристалс рассказала о кинологической службе, о роли служебных собак в работе транспортной полиции и продемонстрировала приемы дрессировки, показав, как в аэропорту проверяют грузы на наличие запрещенных веществ.

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