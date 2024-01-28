В аэропорту «Большое Савино» города Перми высадился «студенческий десант»

Начальник ЛоП в аэропорту Перми майор полиции Павел Репин рассказал студентам о специфике работы и основных задачах, возложенных на сотрудников полиции на объектах воздушного транспорта. Старший юрисконсульт Пермского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Ирина Мурысина рассказала о правовых аспектах в деятельности транспортной полиции, разъяснила ответственность за отдельные виды преступлений и административных правонарушений. Со студентами проведен познавательный и увлекательный квест: «По следам преступника», участвуя в котором молодые люди отвечали на вопросы и разгадывали профессиональные задачи.