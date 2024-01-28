В аэропорту «Большое Савино» города Перми высадился «студенческий десант»

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Международный аэропорт федерального значения города Перми увеличил пассажиропоток на 14% и в 2023 году обслужил почти 2 млн пассажиров.
Начальник ЛоП в аэропорту Перми майор полиции Павел Репин рассказал студентам о специфике работы и основных задачах, возложенных на сотрудников полиции на объектах воздушного транспорта. Старший юрисконсульт Пермского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Ирина Мурысина рассказала о правовых аспектах в деятельности транспортной полиции, разъяснила ответственность за отдельные виды преступлений и административных правонарушений. Со студентами проведен познавательный и увлекательный квест: «По следам преступника», участвуя в котором молодые люди отвечали на вопросы и разгадывали профессиональные задачи.
Гостей аэропорта сопровождали сотрудники службы авиационной безопасности (САБ), которые познакомили экскурсантов с процедурой прохождения регистрации пассажиров и приема багажа. Студенты увидели, как контролируется работа системы обработки багажа и выявляются запрещенные к провозу предметы.
Старший инспектор-кинолог Елизавета Ханжина со служебной собакой — овчаркой по кличке Бервилиюм Хунд Цунами-Кристалс рассказала о кинологической службе, о роли служебных собак в работе транспортной полиции и продемонстрировала приемы дрессировки, показав, как в аэропорту проверяют грузы на наличие запрещенных веществ.