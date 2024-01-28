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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В конце января в Пермском крае начнется потепление

В конце января в Пермском крае начнется потепление

28 января 2024, 07:23
Фото: properm.ru
Среднесрочные прогнозы показывают, что до 29 января включительно в Пермском крае сохранится устойчивый характер погоды с температурой воздуха близкой к климатической норме.

По данным тг-канала «Опасные природные явления Пермского края», стабильная погода со средней климатической нормой сохранится до конца января. Ветра будут слабыми (а в выходные возможен полный штиль), смена воздушной массы также происходить не будет. В то же время есть условия для существенного ночного выхолаживания при прояснениях, особенно по югу края (до -20˚). Небольшой снег ожидается в субботу и в воскресенье в основном по западной части края.
Изменение характера погоды ожидается 30 января, когда на северо-запад Европейской России выйдет глубокий циклон. Под его влиянием в Пермском крае ожидаются умеренные снегопады, усилится ветер и начнется потепление.

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