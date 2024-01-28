В конце января в Пермском крае начнется потепление

По данным тг-канала «Опасные природные явления Пермского края», стабильная погода со средней климатической нормой сохранится до конца января. Ветра будут слабыми (а в выходные возможен полный штиль), смена воздушной массы также происходить не будет. В то же время есть условия для существенного ночного выхолаживания при прояснениях, особенно по югу края (до -20˚). Небольшой снег ожидается в субботу и в воскресенье в основном по западной части края.

Изменение характера погоды ожидается 30 января, когда на северо-запад Европейской России выйдет глубокий циклон. Под его влиянием в Пермском крае ожидаются умеренные снегопады, усилится ветер и начнется потепление.