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В Перми менеджер по продажам может зарабатывать до 175 тыс. рублей в месяц

В Перми менеджер по продажам может зарабатывать до 175 тыс. рублей в месяц

28 января 2024, 10:10
Фото: 1MI
На высокий уровень дохода могут рассчитывать менеджеры по продажам с опытом работы от 3 лет, свободно владеющие иностранным языком. Также востребован опыт участия в тендерах и крупных отраслевых мероприятиях.

Зарплатный максимум менеджера по продажам в производственных компаниях Москвы достигает 300 тысяч рублей (с учетом процента от сделок). В Санкт-Петербурге специалисты по продажам зарабатывают до 250 тысяч рублей в месяц, в Перми — до 175 тысяч рублей. Сообщает SuperJob.

В Перми от 40 до 50 тыс. рублей может зарабатывать сотрудник, имеющий среднее профессиональное образование и владеющий навыками ведения переговоров, деловой переписки и подготовки презентаций. Возможным пожеланием работодателя является опыт работы в продажах или клиентских службах.

От 50 до 60 тыс. на рынке труда в этой сфере в городе обещают сотрудникам с отличными переговорными навыками, опытом работы опытом работы в CRM-системах и опытом работы от полугода. Возможными пожеланиями работодателя являются опыт работы с холодными звонками и навыки работы в «1С»

От 60 до 95 тыс. рублей предлагают соискателям с высшим образованием, знаниями специфики рынка и товарных групп по профилю работодателя, основных конкурентов, знаниями английского языка на уровне чтения технической документации, опытом значительного увеличения объема продаж, опытом самостоятельного ведения полного цикла сделок и стажем работы менеджером по продажам от 2 лет.

На самую высокую зарплату, от 95 до 175 тыс. рублей, могут рассчитывать кандидаты со знаниями иностранного языка на разговорном или свободном уровне, опытом участия в специализированных выставках, опытом участия в тендерах и стажем работы менеджером по продажам от трех лет.

Среднестатистический портрет соискателя в городе сегодня представляет собой женщина (в 62% резюме), в возрасте 37 лет. Такой специалист имеет высшее образование в 70% случаев. Как правило, специалисты работают на последнем месте около 3,6 года, а на момент размещения резюме не имели работы 68% таких работников. Также 25% соискателей на соответствующую вакансию готовы к переезду.

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