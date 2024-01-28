В Перми менеджер по продажам может зарабатывать до 175 тыс. рублей в месяц

Среднестатистический портрет соискателя в городе сегодня представляет собой женщина (в 62% резюме), в возрасте 37 лет. Такой специалист имеет высшее образование в 70% случаев. Как правило, специалисты работают на последнем месте около 3,6 года, а на момент размещения резюме не имели работы 68% таких работников. Также 25% соискателей на соответствующую вакансию готовы к переезду.