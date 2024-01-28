В Перми отремонтируют здание главпочтамта, построенное еще до 1917 года

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
АО «Почта России» проведет в здании главпочтамта комплексный ремонт внутренних помещений и инженерно-технических систем.
В пресс-службе краевого управления федеральной почтовой связи (УФПС) «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердили планы по проведению ремонтных работ, пояснив, что пермский главпочтамт — важный культурно-социальный объект современной жизни города и одна из визитных карточек Почты России, где находится нулевой километр Перми.
«В 2023 году к трехсотлетию города мы отреставрировали фасад здания с учетом особенностей его культурно-исторического статуса. Сейчас идет подготовка и согласование проектной документации по реставрации внутренних помещений почтамта», — пояснили в пресс-службе регионального УФПС.
Управление планирует поэтапно заменить в здании главпочтамта системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции и отопления, электричества и систему безопасности. Также предполагается отремонтировать лестничные клетки, подвал и офисные помещения.
Здание главпочтамта площадью более 3,3 тыс. кв. м было построено до 1917 года. Объект имеет историческую ценность, он входит в границы территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр».