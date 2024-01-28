В Перми отремонтируют здание главпочтамта, построенное еще до 1917 года

«В 2023 году к трехсотлетию города мы отреставрировали фасад здания с учетом особенностей его культурно-исторического статуса. Сейчас идет подготовка и согласование проектной документации по реставрации внутренних помещений почтамта», — пояснили в пресс-службе регионального УФПС.