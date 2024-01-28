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В Перми отремонтируют здание главпочтамта, построенное еще до 1917 года

В Перми отремонтируют здание главпочтамта, построенное еще до 1917 года

28 января 2024, 08:23
«Управление госэкспертизы Пермского края» выдало положительное заключение экспертизы на проект комплексного ремонта помещений главпочтамта на улице Ленина, 28. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

АО «Почта России» проведет в здании главпочтамта комплексный ремонт внутренних помещений и инженерно-технических систем.

В пресс-службе краевого управления федеральной почтовой связи (УФПС) «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердили планы по проведению ремонтных работ, пояснив, что пермский главпочтамт — важный культурно-социальный объект современной жизни города и одна из визитных карточек Почты России, где находится нулевой километр Перми.

«В 2023 году к трехсотлетию города мы отреставрировали фасад здания с учетом особенностей его культурно-исторического статуса. Сейчас идет подготовка и согласование проектной документации по реставрации внутренних помещений почтамта», — пояснили в пресс-службе регионального УФПС.

Управление планирует поэтапно заменить в здании главпочтамта системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции и отопления, электричества и систему безопасности. Также предполагается отремонтировать лестничные клетки, подвал и офисные помещения.

Здание главпочтамта площадью более 3,3 тыс. кв. м было построено до 1917 года. Объект имеет историческую ценность, он входит в границы территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр».

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