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В Пермском крае автомобиль сбил 5 детей на тротуаре

В Пермском крае автомобиль сбил 5 детей на тротуаре

28 января 2024, 07:50
Фото: ЧП Березники
В Березниках легковой автомобиль влетел на тротуар, сбил пятерых несовершеннолетних детей.

Полиция в Пермском крае устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27 января 2024 года в 19 часов 40 минут в городе Березники на перекрёстке улиц Ломоносова и Юбилейная.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Веста», уходя от столкновения с автомобилем «Рено Логан», допустил наезд на пешеходов, стоящих на тротуаре.

В результате ДТП пострадали девочки 2007 и 2009 годов рождения, одна из них была госпитализирована, второй назначено амбулаторное лечение.

Ещё трём пешеходам 2009 и 2008 годов рождения оказана разовая медицинская помощь.

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