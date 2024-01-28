В Пермском крае автомобиль сбил 5 детей на тротуаре

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:56
Полиция в Пермском крае устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27 января 2024 года в 19 часов 40 минут в городе Березники на перекрёстке улиц Ломоносова и Юбилейная.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Веста», уходя от столкновения с автомобилем «Рено Логан», допустил наезд на пешеходов, стоящих на тротуаре.
В результате ДТП пострадали девочки 2007 и 2009 годов рождения, одна из них была госпитализирована, второй назначено амбулаторное лечение.
Ещё трём пешеходам 2009 и 2008 годов рождения оказана разовая медицинская помощь.