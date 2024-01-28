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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:25

В Прикамье многодетная мать оштрафована за то, что избила своего сына лыжной палкой

В Прикамье многодетная мать оштрафована за то, что избила своего сына лыжной палкой

28 января 2024, 04:09
Фото: 1MI
Лысьвенский городской суд признал виновной местную жительницу, мать троих детей, в нанесение побоев 15-летнему сыну. Женщину уже штрафовали за аналогичное правонарушение.

Осенью 2023 года в дежурную часть лысьвенского отдела внутренних дел поступило сообщение от родственницы 15-летнего мальчика. Она сообщила, что ее племянник дома подвергся насилию со стороны родной матери, которая нанесла ему несколько ударов лыжной палкой по голове и руке в ходе бытовой ссоры.

Сотрудники полиции проверили сообщение, судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт нанесения побоев. В ходе дознания выяснилось, что женщина в 2022 году уже привлекалась к административной ответственности за подобное правонарушение. В ноябре 2022 года она нанесла побои постороннему человеку.

Многодетная мать вину свою признала, в содеянном раскаялась. Суд назначил наказание женщине в виде штрафа.

Семья поставлена на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу. У полицейских подразделения исполнение родительских обязанностей многодетной матерью находится на постоянном контроле.

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