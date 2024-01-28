В Прикамье многодетная мать оштрафована за то, что избила своего сына лыжной палкой

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Осенью 2023 года в дежурную часть лысьвенского отдела внутренних дел поступило сообщение от родственницы 15-летнего мальчика. Она сообщила, что ее племянник дома подвергся насилию со стороны родной матери, которая нанесла ему несколько ударов лыжной палкой по голове и руке в ходе бытовой ссоры.
Сотрудники полиции проверили сообщение, судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт нанесения побоев. В ходе дознания выяснилось, что женщина в 2022 году уже привлекалась к административной ответственности за подобное правонарушение. В ноябре 2022 года она нанесла побои постороннему человеку.
Многодетная мать вину свою признала, в содеянном раскаялась. Суд назначил наказание женщине в виде штрафа.
Семья поставлена на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу. У полицейских подразделения исполнение родительских обязанностей многодетной матерью находится на постоянном контроле.