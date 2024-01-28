В России запустили портал госимущества для нужд малого и среднего предпринимательства

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Информацию о доступном имуществе различных форм собственности для малого и среднего бизнеса собрали в одном сервисе-агрегаторе «Имущество для бизнеса» на цифровой платформе МСП.РФ. Ранее информацию о свободном имуществе можно было получить только в офисе МФЦ или заказав выписку через портал «Госуслуги». Формированием реестра имущества занимается Корпорация МСП.
По данным Корпорации МСП, в настоящее время в базе собрано более 48 тыс. свободных объектов, она постоянно дополняется информацией из 85 регионов и более 7,5 тыс. муниципальных образований. С помощью нового сервиса на цифровой платформе МСП.РФ предприниматели могут найти удобное офисное помещение, подобрать подходящую площадку для развития производства или выбрать земельный участок, отвечающий их запросам. Также создан специальный раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиниц. Сейчас таких объектов более 300.
Воспользоваться новым сервисом на цифровой платформе могут представители малого и среднего бизнеса, самозанятые или физические лица.