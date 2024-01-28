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В России запустили портал госимущества для нужд малого и среднего предпринимательства

В России запустили портал госимущества для нужд малого и среднего предпринимательства

28 января 2024, 05:31
Фото: 1MI
В России появилась первая единая онлайн-база государственного имущества для нужд малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Информацию о доступном имуществе различных форм собственности для малого и среднего бизнеса собрали в одном сервисе-агрегаторе «Имущество для бизнеса» на цифровой платформе МСП.РФ. Ранее информацию о свободном имуществе можно было получить только в офисе МФЦ или заказав выписку через портал «Госуслуги». Формированием реестра имущества занимается Корпорация МСП.

По данным Корпорации МСП, в настоящее время в базе собрано более 48 тыс. свободных объектов, она постоянно дополняется информацией из 85 регионов и более 7,5 тыс. муниципальных образований. С помощью нового сервиса на цифровой платформе МСП.РФ предприниматели могут найти удобное офисное помещение, подобрать подходящую площадку для развития производства или выбрать земельный участок, отвечающий их запросам. Также создан специальный раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиниц. Сейчас таких объектов более 300.

Воспользоваться новым сервисом на цифровой платформе могут представители малого и среднего бизнеса, самозанятые или физические лица.

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