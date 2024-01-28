«ЮВТ АЭРО» запускает полёты из Перми в четыре региона страны

Отправиться в Казань прямым рейсом из Международного аэропорта «Пермь» можно будет по пятницам. Обратный вылет из Республики Татарстан в Пермский край запланирован по понедельникам. Время в пути составит более 1 часа.



Из Перми в Самару самолеты будут курсировать с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит более 1 часа.



Полеты по направлению Пермь — Нижний Новгород — Пермь запланированы два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит более 1 часа.



Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» также соединит Пермь с Республикой Коми. Прямые вылеты по маршруту Пермь — Усинск будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около 2-х часов.



На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.



Открытие рейсов в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск значительно расширяет региональную маршрутную карту полетов из Пермского края, что дает пермякам больше возможностей для перелетов.



