properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

«ЮВТ АЭРО» запускает полёты из Перми в четыре региона страны

«ЮВТ АЭРО» запускает полёты из Перми в четыре региона страны

28 января 2024, 11:08
Фото: uvtaero.ru
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» расширяет полетную программу из Перми. С 29 января 2024 г. «ЮВТ АЭРО» приступит к выполнению прямых рейсов в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск.

Отправиться в Казань прямым рейсом из Международного аэропорта «Пермь» можно будет по пятницам. Обратный вылет из Республики Татарстан в Пермский край запланирован по понедельникам. Время в пути составит более 1 часа.

Из Перми в Самару самолеты будут курсировать с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит более 1 часа.

Полеты по направлению Пермь — Нижний Новгород — Пермь запланированы два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит более 1 часа.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» также соединит Пермь с Республикой Коми. Прямые вылеты по маршруту Пермь — Усинск будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около 2-х часов.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.

Открытие рейсов в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск значительно расширяет региональную маршрутную карту полетов из Пермского края, что дает пермякам больше возможностей для перелетов.

Подпишитесь
В Пермском крае автомобиль сбил 5 детей на тротуаре
Сегодня, 07:50
В Перми открыта запись на выездные регистрации браков
Сегодня, 06:14
Прекратите разговор. Полиция рекомендует не общаться с незнакомыми людьми по телефону
Сегодня, 05:48
В России запустили портал госимущества для нужд малого и среднего предпринимательства
Сегодня, 05:31
28 января в Пермском крае будет снежно, тепло и пасмурно
Сегодня, 05:00
В Прикамье многодетная мать оштрафована за то, что избила своего сына лыжной палкой
Сегодня, 04:09