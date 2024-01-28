За сутки в Пермском крае произошло семь пожаров

По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за прошедшие сутки зарегистрировано семь пожаров. Причины самые разные, и неисправность печного отопления, и короткое замыкание, и неосторожное обращение с огнем.

За истекшие сутки зарегистрированы: пожары в поселке Майкор Юсьвинского муниципального округа, деревне Большой Ась Уинского муниципального округа, селе Усть-Кишерть Кишертского муниципального округа, городе Кунгур. По предварительной информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю основными причинами возникновения пожаров стали неправильное устройство разделки перекрытия от печной трубы, короткое замыкание электропроводки, неосторожность при курении, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. На пожарах, для тушения которых реагировали подразделения пожарной охраны Управления государственной противопожарной службы края, гибели и травмирования людей не допущено.