Актриса и муза Федерико Феллини умерла в Италии в возрасте 90 лет

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Сандра Мило всегда вела очень активный образ жизни. В последние годы ее трудам были удостоены несколько престижных наград за ее вклад в кино. Например, в 2021 году она получила национальную итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло», пишет 360tv.ru.
За свою карьеру Сандра Мило сыграла более 100 ролей. Она принимала участие в таких известных фильмах, как «Восемь с половиной» (1963) и «Джульетта и духи» (1965). Агентство ANSA отмечает, что Мило была великой музой Федерико Феллини.