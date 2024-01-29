Актриса и муза Федерико Феллини умерла в Италии в возрасте 90 лет

В Италии скончалась актриса Сандра Мило, которая была источником вдохновения для Федерико Феллини. Ей было 90 лет. Об этом сообщили родственники артистки через агентство ANSA.