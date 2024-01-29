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Актриса и муза Федерико Феллини умерла в Италии в возрасте 90 лет

29 января 2024, 17:13
В Италии скончалась актриса Сандра Мило, которая была источником вдохновения для Федерико Феллини. Ей было 90 лет. Об этом сообщили родственники артистки через агентство ANSA.

Сандра Мило всегда вела очень активный образ жизни. В последние годы ее трудам были удостоены несколько престижных наград за ее вклад в кино. Например, в 2021 году она получила национальную итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло», пишет 360tv.ru.

За свою карьеру Сандра Мило сыграла более 100 ролей. Она принимала участие в таких известных фильмах, как «Восемь с половиной» (1963) и «Джульетта и духи» (1965). Агентство ANSA отмечает, что Мило была великой музой Федерико Феллини.

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