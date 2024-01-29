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Алексей Дубровский стал главным режиссером Малого театра

29 января 2024, 16:30
Алексей Дубровский, который ранее занимал должность заместителя художественного руководителя Малого театра, назначен новым главным режиссером этой труппы. О таком назначении сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.

Она отметила, что решение о назначении Дубровского было принято после множества встреч и обсуждений с коллективом и руководством Малого театра. Также Любимова подчеркнула, что у Дубровского есть значительный опыт работы в Малом театре, пишет 360tv.ru.

Министр также отметила, что Алексей Дубровский является не только талантливым режиссером, но и актером и педагогом Щепкинского училища. Она выразила уверенность в том, что Дубровский сможет сохранить уникальные традиции Малого театра на новой должности главного режиссера.

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