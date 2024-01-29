Алексей Дубровский стал главным режиссером Малого театра

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Она отметила, что решение о назначении Дубровского было принято после множества встреч и обсуждений с коллективом и руководством Малого театра. Также Любимова подчеркнула, что у Дубровского есть значительный опыт работы в Малом театре, пишет 360tv.ru.
Министр также отметила, что Алексей Дубровский является не только талантливым режиссером, но и актером и педагогом Щепкинского училища. Она выразила уверенность в том, что Дубровский сможет сохранить уникальные традиции Малого театра на новой должности главного режиссера.