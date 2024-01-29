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Директором Дворца молодежи Перми может стать комиссар краевого студотряда

Директором Дворца молодежи Перми может стать комиссар краевого студотряда

29 января 2024, 05:21
Фото: properm.ru
Уход предыдущей главы связан с переходом на новую должность.

В Перми новым директором Дворца молодежи может стать комиссар краевого студотряда Анастасия Добренко, заместитель руководителя штаба некоммерческой организации «Студенческие отряды Пермского края». Кандидатура Анастасии на данный момент является приоритетной, сообщает «Ъ-Прикамье».

В конце прошлого года пост директора покинула Екатерина Бокова. Исполняющим обязанности директора Дворца молодежи с 9 января 2024 года назначен Александр Миков. Увольнение Боковой с связано с уходом на должность заместителя руководителя Пушкинской библиотеки.

Екатерина была главой Дворца молодежи с 2017 года. В ноябре прошлого года сообщалось, что вышедший в отпуск директор не выйдет на работу. Источник «Ъ-Прикамья» утверждает, что уже тогда шел подбор нового директора.

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#Пермь#Дворец молодежи#Комиссар#Студотряд#Анастасия Добренко#Некоммерческая организация#Студенческие отряды Пермского края#Екатерина Бокова#Александр Миков#Пушкинская библиотека
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