Директором Дворца молодежи Перми может стать комиссар краевого студотряда

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
В Перми новым директором Дворца молодежи может стать комиссар краевого студотряда Анастасия Добренко, заместитель руководителя штаба некоммерческой организации «Студенческие отряды Пермского края». Кандидатура Анастасии на данный момент является приоритетной, сообщает «Ъ-Прикамье».
В конце прошлого года пост директора покинула Екатерина Бокова. Исполняющим обязанности директора Дворца молодежи с 9 января 2024 года назначен Александр Миков. Увольнение Боковой с связано с уходом на должность заместителя руководителя Пушкинской библиотеки.
Екатерина была главой Дворца молодежи с 2017 года. В ноябре прошлого года сообщалось, что вышедший в отпуск директор не выйдет на работу. Источник «Ъ-Прикамья» утверждает, что уже тогда шел подбор нового директора.