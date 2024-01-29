Экс-замглавы СУ СКР Прикамья перешел в прокуратуру

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Экс-замруководителя СУ СКР Пермского края Чингис Мушараев переходит в органы прокуратуры, сообщает «Ъ-Прикамье». По одним данным «Коммерсанта-Прикамья», бывший замглавы следственных органов Прикамья сейчас работает в прокуратуре Камчатского края, по другим — служит в Забайкалье.
Должность заместителя руководителя краевого СУ СК Чингис Мушараев занимал с июня 2020 года по конец 2022 года. Указывается, что ранее его трудовая деятельность была связана с Пермским краем. Мушараев был старшим следователем и заместителем главы Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела, заместителем руководителя следственного отдела по Краснокамску. Кроме того, возглавлял Октябрьский и Верещагинский межрайонные следственные отделы.
Известно, что пост замглавы СУ СК Прикамья занял полковник юстиции Руслан Юсупов. В 2021 году Юсупов был заместителем руководителя первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Московской области. Глава краевого СК Денис Головкин был знаком с Юсуповым еще до назначения на должность Юсупова.