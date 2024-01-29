Экс-замглавы СУ СКР Прикамья перешел в прокуратуру

Должность заместителя руководителя краевого СУ СК Чингис Мушараев занимал с июня 2020 года по конец 2022 года. Указывается, что ранее его трудовая деятельность была связана с Пермским краем. Мушараев был старшим следователем и заместителем главы Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела, заместителем руководителя следственного отдела по Краснокамску. Кроме того, возглавлял Октябрьский и Верещагинский межрайонные следственные отделы.