Фонд капремонта Пермского края оштрафован за невыполнение требований прокуратуры

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», по информации заявителей, неправомерно начислил жителям счета за капитальный ремонт, в то время как управление домом осуществлялось ТСЖ, а для данных целей был предусмотрен спецсчет.