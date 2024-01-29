Фонд капремонта Пермского края оштрафован за невыполнение требований прокуратуры

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Published Сегодня, 13:49
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Updated Сегодня, 13:49
Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку обращения жителей одного из домов, расположенных по ул. Окулова, о нарушениях их жилищных прав. О результатах проверки сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», по информации заявителей, неправомерно начислил жителям счета за капитальный ремонт, в то время как управление домом осуществлялось ТСЖ, а для данных целей был предусмотрен спецсчет.
Прокуратура потребовала от регионального оператора предоставления отчетных документов относительно сложившейся ситуации, а также внесла представление его директору. Однако, требование прокуратуры было проигнорировано, перерасчет не был сделан. В отношении Фонда возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокуратуры).
Постановлением суда Фонд признан виновным, назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Прокуратура контролирует устранение нарушений прав граждан.