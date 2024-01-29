properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Главе пермского департамента имущественных отношений продлили контракт

Главе пермского департамента имущественных отношений продлили контракт

29 января 2024, 11:46
Фото: properm.ru
Прежний трудовой договор истекал на этой неделе.

Администрация Перми на год продлила контракт начальнику департамента имущественных отношений Александру Хаткевичу. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Предыдущий договор истекал на этой неделе.

Александр Хаткевич возглавлял ДИО администрации города с 1 февраля 2023 года. Ранее, чиновник уже руководил ведомством в период с 2014 до мая 2018 года. С 2018 он занимал должность главы администрации Мотовилихинского района.

Читайте также:
Бывший вице-мэр Перми пошел на повышение в МосквеЭкс-глава администрации Мотовилихи вернется на работу в департамент имущественных отношений
#Пермь#Контракт#Мэрия#Должность#Департамент имущественных отношений#Александр Хаткевич#Господин Хаткевич
Подпишитесь
Вчера из Перми не смог из-за поломки вылететь бизнес-джет
Сегодня, 13:22
Центр пляжных видов спорта может появиться в Перми
Сегодня, 13:39
Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь
Сегодня, 13:36
Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд
Сегодня, 07:56
После нападения с ножом ученик пермской кадетской школы поставлен на учет
Сегодня, 09:54