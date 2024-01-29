Главе пермского департамента имущественных отношений продлили контракт

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Администрация Перми на год продлила контракт начальнику департамента имущественных отношений Александру Хаткевичу. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Предыдущий договор истекал на этой неделе.
Александр Хаткевич возглавлял ДИО администрации города с 1 февраля 2023 года. Ранее, чиновник уже руководил ведомством в период с 2014 до мая 2018 года. С 2018 он занимал должность главы администрации Мотовилихинского района.