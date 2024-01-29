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Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь

Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь

29 января 2024, 13:36
Фото: dobryanka.net / 1M
С 2013 года Алексей Полудницын был главой следственного отдела в Добрянке.

Главой Индустриального района Перми может стать полковник юстиции Алексей Полудницын, сообщает «Ъ-Прикамье». Полудницын начал свою карьеру в МВД, после чего перешел в работу в прокуратуру и в следственный комитет.

С 2013 года Алексей Полудницын был руководителем следственного отдела в Добрянке. В 2022 году возглавляемое им подразделение было признано лучшим следственным отделом Прикамья. На должности главы он проработал десять лет, его уход с поста в январе этого года связан с выходом на пенсию.

Ранее Индустриальный район города возглавлял Дмитрий Дробинин. Однако мэрия Перми решила не продлевать с ним контракт. И.о. главы района назначен Дмитрий Безденежных.

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#Мвд#Пермь#Прокуратура#Добрянка#Пенсия#Следственный комитет#Индустриальный район#Прикамье#Алексей Полудницын#Полковник юстиции#Дмитрий Дробинин#Мэрия Перми#Дмитрий Безденежных
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