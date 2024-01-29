Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь

С 2013 года Алексей Полудницын был руководителем следственного отдела в Добрянке. В 2022 году возглавляемое им подразделение было признано лучшим следственным отделом Прикамья. На должности главы он проработал десять лет, его уход с поста в январе этого года связан с выходом на пенсию.