Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Главой Индустриального района Перми может стать полковник юстиции Алексей Полудницын, сообщает «Ъ-Прикамье». Полудницын начал свою карьеру в МВД, после чего перешел в работу в прокуратуру и в следственный комитет.
С 2013 года Алексей Полудницын был руководителем следственного отдела в Добрянке. В 2022 году возглавляемое им подразделение было признано лучшим следственным отделом Прикамья. На должности главы он проработал десять лет, его уход с поста в январе этого года связан с выходом на пенсию.
Ранее Индустриальный район города возглавлял Дмитрий Дробинин. Однако мэрия Перми решила не продлевать с ним контракт. И.о. главы района назначен Дмитрий Безденежных.