Группа «ФосАгро» повысит зарплату 23 тысячам сотрудников

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
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Updated Сегодня, 12:48
Группа «ФосАгро» всегда уделяла должное внимание корпоративной социальной ответственности, за что три раза отмечалась Гран-при всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность». Столько наград не получал ни один участник. За последние 10 лет компания увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов в семь раз. В 2022–2023 годах на эти цели было направлено 25 миллиардов рублей.
Зарплаты сотрудников «ФосАгро» увеличатся с 1 февраля. На предприятиях холдинга работает более 23 тысяч человек. В компании уточнили, что решение об увеличении зарплат обусловлено высокими производственными показателями и экономическими результатами деятельности «ФосАгро». За последние 10 лет производительность труда в компании выросла более чем в 2,6 раза.
«ФосАгро» постоянно занимает лидирующие позиции в авторитетных рейтингах лучших работодателей страны. Кроме роста заработных плат, соискателей привлекают гибкая система мотивации и премирования, а также лучшие в отрасли коллективные договоры. Каждый год «ФосАгро» выплачивает премии к профессиональным праздникам, таким как День химика и День горняка. В 2023 году каждый сотрудник получил премию в размере 100 тысяч рублей. Все работники также имеют ДМС, доступны программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников и ветеранов компании. На всех предприятиях есть бесплатные современные физкультурно-спортивные объекты, центры корпоративного питания, музейные и интерактивно-познавательные комплексы. Очень популярна корпоративная жилищная программа, благодаря которой почти 3 тысячи семей сотрудников «ФосАгро» улучшили свои жилищные условия.
Компания «ФосАгро» продолжает проводить социально ответственную кадровую политику, поддерживать стабильность в регионах присутствия, увеличивать расходы на социальные и благотворительные проекты, а также налоговые отчисления. Сегодня «ФосАгро» установила самую высокую планку в повышении зарплат среди промышленных предприятий, и другим компаниям стоит взять с нее пример.