Группа «ФосАгро» повысит зарплату 23 тысячам сотрудников

«ФосАгро» постоянно занимает лидирующие позиции в авторитетных рейтингах лучших работодателей страны. Кроме роста заработных плат, соискателей привлекают гибкая система мотивации и премирования, а также лучшие в отрасли коллективные договоры. Каждый год «ФосАгро» выплачивает премии к профессиональным праздникам, таким как День химика и День горняка. В 2023 году каждый сотрудник получил премию в размере 100 тысяч рублей. Все работники также имеют ДМС, доступны программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников и ветеранов компании. На всех предприятиях есть бесплатные современные физкультурно-спортивные объекты, центры корпоративного питания, музейные и интерактивно-познавательные комплексы. Очень популярна корпоративная жилищная программа, благодаря которой почти 3 тысячи семей сотрудников «ФосАгро» улучшили свои жилищные условия.