Курьеры мошенников из Челябинска лишили четырёх пермских пенсионеров миллиона рублей

В конце мая — начале июня прошлого года в территориальные отделы полиции поступило четыре заявления от пенсионеров. Потерпевшие стали жертвами мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Аферисты по телефону обманывали граждан, что их дети стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Злоумышленники предлагали помочь родственникам избежать ответственности за деньги. Таким образом, четверо потерпевших передали курьерам порядка миллиона рублей.