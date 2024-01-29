Курьеры мошенников из Челябинска лишили четырёх пермских пенсионеров миллиона рублей

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Краснокамский городской суд вынес приговор двум жителям Челябинска. 30 и 38-летний злоумышленники признаны виновными в четырёх случаях мошенничества, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В конце мая — начале июня прошлого года в территориальные отделы полиции поступило четыре заявления от пенсионеров. Потерпевшие стали жертвами мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Аферисты по телефону обманывали граждан, что их дети стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Злоумышленники предлагали помочь родственникам избежать ответственности за деньги. Таким образом, четверо потерпевших передали курьерам порядка миллиона рублей.
Курьеры мошенников заранее договаривались и по очереди ездили домой к потерпевшим за деньгами. Полученные суммы переводили кураторам, оставляя себе определенный процент в качестве вознаграждения. Заработанные преступным путем деньги мужчины тратили на алкоголь и наркотики. В Перми они сняли квартиру и жили там в ожидании очередной жертвы.
Оперативники задержали злоумышленников при поддержке бойцов спецназа.
Установлено, что мужчины были неоднократно судимы, нигде не работали и нуждались в деньгах, оба состоят на учете у врача-нарколога.
В ходе следствия были собраны доказательства причастности старшего подельника еще к трём мошенничествам, совершенным в Челябинске. Жертвы преступлений, обманутые пенсионеры, передали злоумышленнику 100, 375 и 500 тыс. рублей, полагая, что этим они помогают своим детям.
Суд признал мужчин виновными в четырёх эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Суд назначил 38-летнему фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, его подельнику — 4 года 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии особого режима. Кроме того, виновные обязаны возместить потерпевшим причиненный ущерб.