properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Курьеры мошенников из Челябинска лишили четырёх пермских пенсионеров миллиона рублей

Курьеры мошенников из Челябинска лишили четырёх пермских пенсионеров миллиона рублей

29 января 2024, 05:51
Фото: 1MI
Осуждённые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Краснокамский городской суд вынес приговор двум жителям Челябинска. 30 и 38-летний злоумышленники признаны виновными в четырёх случаях мошенничества, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В конце мая — начале июня прошлого года в территориальные отделы полиции поступило четыре заявления от пенсионеров. Потерпевшие стали жертвами мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Аферисты по телефону обманывали граждан, что их дети стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Злоумышленники предлагали помочь родственникам избежать ответственности за деньги. Таким образом, четверо потерпевших передали курьерам порядка миллиона рублей.

Курьеры мошенников заранее договаривались и по очереди ездили домой к потерпевшим за деньгами. Полученные суммы переводили кураторам, оставляя себе определенный процент в качестве вознаграждения. Заработанные преступным путем деньги мужчины тратили на алкоголь и наркотики. В Перми они сняли квартиру и жили там в ожидании очередной жертвы.

Оперативники задержали злоумышленников при поддержке бойцов спецназа.

Установлено, что мужчины были неоднократно судимы, нигде не работали и нуждались в деньгах, оба состоят на учете у врача-нарколога.

В ходе следствия были собраны доказательства причастности старшего подельника еще к трём мошенничествам, совершенным в Челябинске. Жертвы преступлений, обманутые пенсионеры, передали злоумышленнику 100, 375 и 500 тыс. рублей, полагая, что этим они помогают своим детям.

Суд признал мужчин виновными в четырёх эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Суд назначил 38-летнему фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, его подельнику — 4 года 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии особого режима. Кроме того, виновные обязаны возместить потерпевшим причиненный ущерб.

#Общество#Суд#Криминал#Мошенники
Подпишитесь
Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд
Сегодня, 07:56
«Не смогли победить бюрократическую систему». В Перми закрылся контактный зоопарк
Сегодня, 07:21
«Кошачьими лапками на большом пути». Галя Море — о Твиксе и том, как коты меняют мир
Сегодня, 02:00
Сколько жителей Пермского края прошли через СВО? Данные приставов
Сегодня, 06:11
Власти напомнили о запрете конных прогулок в Черняевском лесу. Это касается не всех
Сегодня, 05:15
В Перми планируют закрыть крупнейший городской полигон для мусора «Софроны»
Сегодня, 05:22