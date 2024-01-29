Мать спасла детей из горящего дома через окно. Этой ночью сгорел дом под Чусовым

На месте пожарными было установлено, что горит кровля жилого дома, надворных построек и бани. До приезда пожарных самостоятельно вышел на улицу один человек. Также мать спасла двоих своих детей — разбудила их и вывела из горящего дома через окно. К сожалению, на пожаре имеется травмированный.