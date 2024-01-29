properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Мать спасла детей из горящего дома через окно. Этой ночью сгорел дом под Чусовым

Мать спасла детей из горящего дома через окно. Этой ночью сгорел дом под Чусовым

29 января 2024, 04:14
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Также огонь уничтожил надворные постройки и баню.
Сюжет
Дети

Этой ночью в поселке Комарихинский Чусовского округа сгорел частные жилой дом, надворные постройки и баня. Из огня мать спасла двоих детей, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на ул. Свободы в п. Комарихинский поступило 29 января в 1:38. К месту вызова были направлены силы и средства пожарной охраны в количестве 14 человек личного состава и пяти единиц техники.

На месте пожарными было установлено, что горит кровля жилого дома, надворных построек и бани. До приезда пожарных самостоятельно вышел на улицу один человек. Также мать спасла двоих своих детей — разбудила их и вывела из горящего дома через окно. К сожалению, на пожаре имеется травмированный.

Площадь пожара составила 153 квадратных метра. Пожар локализован в 1:52, а ликвидирован в 2:21.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

#Происшествия#Пожар#Дети#Чусовой
Подпишитесь
Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд
Сегодня, 07:56
«Не смогли победить бюрократическую систему». В Перми закрылся контактный зоопарк
Сегодня, 07:21
«Кошачьими лапками на большом пути». Галя Море — о Твиксе и том, как коты меняют мир
Сегодня, 02:00
Сколько жителей Пермского края прошли через СВО? Данные приставов
Сегодня, 06:11
Власти напомнили о запрете конных прогулок в Черняевском лесу. Это касается не всех
Сегодня, 05:15
В Перми планируют закрыть крупнейший городской полигон для мусора «Софроны»
Сегодня, 05:22