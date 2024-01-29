Мать спасла детей из горящего дома через окно. Этой ночью сгорел дом под Чусовым

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Этой ночью в поселке Комарихинский Чусовского округа сгорел частные жилой дом, надворные постройки и баня. Из огня мать спасла двоих детей, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре на ул. Свободы в п. Комарихинский поступило 29 января в 1:38. К месту вызова были направлены силы и средства пожарной охраны в количестве 14 человек личного состава и пяти единиц техники.
На месте пожарными было установлено, что горит кровля жилого дома, надворных построек и бани. До приезда пожарных самостоятельно вышел на улицу один человек. Также мать спасла двоих своих детей — разбудила их и вывела из горящего дома через окно. К сожалению, на пожаре имеется травмированный.
Площадь пожара составила 153 квадратных метра. Пожар локализован в 1:52, а ликвидирован в 2:21.
Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.