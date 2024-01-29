Пермский край накроет сильный снегопад

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Пермяков предупреждают о сильном снеге в Пермском крае. Минтербез со ссылкой на синоптиков уточняет, что осадки ожидаются на севере и западе региона. В отдельных районах возможны гололедно-изморозевые отложения. Снег начнется уже вечером 29 января и прекратится вечером 30 января.
Из-за ухудшения погоды водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах. Пешеходам стоит быть внимательнее возле зданий, с которых возможен сход снега.
При возникновении чрезвычайных ситуаций о них стоит сообщить по номерам 101 и 112.