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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Пермский край накроет сильный снегопад

Пермский край накроет сильный снегопад

29 января 2024, 08:37
Фото: properm.ru
Погода ухудшится уже вечером.

Пермяков предупреждают о сильном снеге в Пермском крае. Минтербез со ссылкой на синоптиков уточняет, что осадки ожидаются на севере и западе региона. В отдельных районах возможны гололедно-изморозевые отложения. Снег начнется уже вечером 29 января и прекратится вечером 30 января.

Из-за ухудшения погоды водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах. Пешеходам стоит быть внимательнее возле зданий, с которых возможен сход снега.

При возникновении чрезвычайных ситуаций о них стоит сообщить по номерам 101 и 112.

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#Пермь#Погода
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