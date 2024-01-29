Пермский край накроет сильный снегопад

Пермяков предупреждают о сильном снеге в Пермском крае. Минтербез со ссылкой на синоптиков уточняет, что осадки ожидаются на севере и западе региона. В отдельных районах возможны гололедно-изморозевые отложения. Снег начнется уже вечером 29 января и прекратится вечером 30 января.