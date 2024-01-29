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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

«Молот» потерпел разгромное поражение на домашнем льду

«Молот» потерпел разгромное поражение на домашнем льду

29 января 2024, 17:15
Фото: ВХЛ
«Молотобойцы» теряют первое место в турнирной таблице ВХЛ

«Молот» разгромно уступает дома ХК «Тамбов» со счетом 1:5. На заброшенную в первом периоде шайбу Максима Игнатовича гости ответили пятью шайбами в третьем игровом отрезке.

Данное поражение лишает «молотобойцев» первого места в таблице ВХЛ. В проходившем параллельно матче шедший на втором месте тюменский «Рубин» оказался сильнее ХК «Норильск» — 2:1 и, таким образом, поднимается на первую строчку турнирной таблицы.

#Спорт#Хоккей#Молот#Хоккей с шайбой
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