«Молот» потерпел разгромное поражение на домашнем льду

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
«Молот» разгромно уступает дома ХК «Тамбов» со счетом 1:5. На заброшенную в первом периоде шайбу Максима Игнатовича гости ответили пятью шайбами в третьем игровом отрезке.
Данное поражение лишает «молотобойцев» первого места в таблице ВХЛ. В проходившем параллельно матче шедший на втором месте тюменский «Рубин» оказался сильнее ХК «Норильск» — 2:1 и, таким образом, поднимается на первую строчку турнирной таблицы.