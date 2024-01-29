На СВО был убит 41-летний военный из Пермского края

Власти Частинского округа сообщили о гибели еще одного участника СВО из Пермского края. По данным чиновников, Сергей Винокуров родился 21 сентября 1982 года в деревне Большие Колесники. После окончания школы жил в селе Шлыки, позже — в Суксунском районе.