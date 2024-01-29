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На СВО был убит 41-летний военный из Пермского края

На СВО был убит 41-летний военный из Пермского края

29 января 2024, 06:39
Фото: 1MI / vk.com/chastadm
Мужчины не стало в середине января.

Власти Частинского округа сообщили о гибели еще одного участника СВО из Пермского края. По данным чиновников, Сергей Винокуров родился 21 сентября 1982 года в деревне Большие Колесники. После окончания школы жил в селе Шлыки, позже — в Суксунском районе.

В 2023 году решил поехать на СВО, заключил контракт. 41-летний военный был убит 15 января 2023 года, дата прощания с ним пока неизвестна.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конкретные сроки окончания СВО не обозначены — она завершится в момент достижения всех поставленных целей.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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