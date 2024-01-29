На время ремонта трамвайных путей в Перми весной запустят компенсационный автобус

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
На время ремонта трамвайных путей по ул. Карпинского в Перми запустят компенсационный автобус. Об этом в ходе встречи с жителями Индустриального района говорил глава городского дептранса Анатолий Путин, сообщает пресс-служба мэрии.
«Ремонт — это всегда неудобства. Особенно, когда это приводит к приостановке работы загруженных маршрутов. Наша задача эти неудобства минимизировать. Мы уже увеличили выпуск на автобусных маршрутах №13 и №62. Следующий шаг — запуск компенсационного маршрута №72, вопрос сейчас прорабатывается. Обязательно будем информировать пермяков о происходящих изменениях», — прокомментировал начальник городского дептранса Анатолий Путин.
Запустить компенсационный маршрут планируется весной 2024 года, когда начнется реконструкция улицы Карпинского. Он соединит Индустриальный район с центром города.
Этой осенью по улице возобновляли работу трамвайных маршрутов №11 и 12. Однако, предупреждали, что вскоре реконструкция улицы Карпинского будет возобновлена, а движение трамваев вновь закрыто.