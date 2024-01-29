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На время ремонта трамвайных путей в Перми весной запустят компенсационный автобус

На время ремонта трамвайных путей в Перми весной запустят компенсационный автобус

29 января 2024, 15:59
Фото: properm.ru
Маршрут соединит Индустриальный район с центром города

На время ремонта трамвайных путей по ул. Карпинского в Перми запустят компенсационный автобус. Об этом в ходе встречи с жителями Индустриального района говорил глава городского дептранса Анатолий Путин, сообщает пресс-служба мэрии.

«Ремонт — это всегда неудобства. Особенно, когда это приводит к приостановке работы загруженных маршрутов. Наша задача эти неудобства минимизировать. Мы уже увеличили выпуск на автобусных маршрутах №13 и №62. Следующий шаг — запуск компенсационного маршрута №72, вопрос сейчас прорабатывается. Обязательно будем информировать пермяков о происходящих изменениях», — прокомментировал начальник городского дептранса Анатолий Путин.

Запустить компенсационный маршрут планируется весной 2024 года, когда начнется реконструкция улицы Карпинского. Он соединит Индустриальный район с центром города.

Этой осенью по улице возобновляли работу трамвайных маршрутов №11 и 12. Однако, предупреждали, что вскоре реконструкция улицы Карпинского будет возобновлена, а движение трамваев вновь закрыто.

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#Пермь#Транспорт#Пермгорэлектротранс#Общественный транспорт
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