На время ремонта трамвайных путей в Перми весной запустят компенсационный автобус

«Ремонт — это всегда неудобства. Особенно, когда это приводит к приостановке работы загруженных маршрутов. Наша задача эти неудобства минимизировать. Мы уже увеличили выпуск на автобусных маршрутах №13 и №62. Следующий шаг — запуск компенсационного маршрута №72, вопрос сейчас прорабатывается. Обязательно будем информировать пермяков о происходящих изменениях», — прокомментировал начальник городского дептранса Анатолий Путин.