«Не смогли победить бюрократическую систему». В Перми закрылся контактный зоопарк

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Перми закрылся контактный зоопарк «Стражи Галактики», работавший возле «Гознака». В социальных сетях учреждения пояснили, что последний день работы прошел 28 января — они работали в течение 7 лет.
«Мы не смогли победить бюрократическую систему. Нам отказывают в выдаче лицензии в связи „с расположением зоопарка в непредназначенном для этого помещении“. Других замечаний у лицензирующего органа к нам нет!», — пояснили в соцсетях.
В учреждении утверждают, что они так и не поняли, почему не удалось получить лицензию, так как, например, зоосаду в ЦУМе лицензию выдали. Судя по всему, речь идет о зоопарке «Тортуга», который закрылся в ТЦ в середине декабря 2023 года. Животным будут искать новые дома. Несколько дикобразов уже переехали в новый пермский зоопарк.
На прошлой неделе краевая прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве из-за работы зоопарка «Стражи Галактики». Учреждение работало несмотря на судебный запрет.