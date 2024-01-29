«Не смогли победить бюрократическую систему». В Перми закрылся контактный зоопарк

В учреждении утверждают, что они так и не поняли, почему не удалось получить лицензию, так как, например, зоосаду в ЦУМе лицензию выдали. Судя по всему, речь идет о зоопарке «Тортуга», который закрылся в ТЦ в середине декабря 2023 года. Животным будут искать новые дома. Несколько дикобразов уже переехали в новый пермский зоопарк.