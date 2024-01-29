properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Перми закрылся контактный зоопарк «Стражи Галактики» после 7 лет работы

«Не смогли победить бюрократическую систему». В Перми закрылся контактный зоопарк

29 января 2024, 07:21
Фото: 1MI

В Перми закрылся контактный зоопарк «Стражи Галактики» после 7 лет работы

Дикобразов из зоопарка уже передали в новый пермский зоопарк.
Сюжет
Зоопарк

В Перми закрылся контактный зоопарк «Стражи Галактики», работавший возле «Гознака». В социальных сетях учреждения пояснили, что последний день работы прошел 28 января — они работали в течение 7 лет.

«Мы не смогли победить бюрократическую систему. Нам отказывают в выдаче лицензии в связи „с расположением зоопарка в непредназначенном для этого помещении“. Других замечаний у лицензирующего органа к нам нет!», — пояснили в соцсетях.

В учреждении утверждают, что они так и не поняли, почему не удалось получить лицензию, так как, например, зоосаду в ЦУМе лицензию выдали. Судя по всему, речь идет о зоопарке «Тортуга», который закрылся в ТЦ в середине декабря 2023 года. Животным будут искать новые дома. Несколько дикобразов уже переехали в новый пермский зоопарк.

На прошлой неделе краевая прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве из-за работы зоопарка «Стражи Галактики». Учреждение работало несмотря на судебный запрет.

В новый контактный зоопарк Перми переехали три дикобраза — Снежана, Катя и Василиса
Узнать подробнее
Читайте также:
В Пермском зоопарке в этом году вновь попытаются получить потомство снежного барсаКто еще переехал в новый зоопарк на Нагорном? Отвечает мэрия ПермиГубернатор рассказал, на каком этапе находится строительство зоопарка в Перми
#Пермь#Прокуратура#Зоопарк#Пермский зоопарк
Подпишитесь
Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд
Сегодня, 07:56
«Кошачьими лапками на большом пути». Галя Море — о Твиксе и том, как коты меняют мир
Сегодня, 02:00
Сколько жителей Пермского края прошли через СВО? Данные приставов
Сегодня, 06:11
Власти напомнили о запрете конных прогулок в Черняевском лесу. Это касается не всех
Сегодня, 05:15
В Перми планируют закрыть крупнейший городской полигон для мусора «Софроны»
Сегодня, 05:22