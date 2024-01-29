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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Отстранение фигуристки Валиевой на четыре года сочли чрезмерным

29 января 2024, 16:25
Постановление Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года вызывает сомнения в соответствии требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

Об этом заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Виктор Алексеев.

Алексеев напомнил, что на момент обнаружения низкой концентрации триметазидина в допинг-пробе Валиевой ей было всего 15 лет. Следовательно, она считалась несовершеннолетней и подпадала под определение защищенного лица, пишет 360tv.ru.

Максимальное наказание для таких нарушителей в Всемирном антидопинговом кодексе составляет два года. Таким образом, CAS нарушил это правило.

Алексеев полагает, что такое решение является политическим актом, связанным с продолжающимся влиянием на российский спорт. Решение необосновано, противоречит Всемирному антидопинговому кодексу и может быть обжаловано в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней, а затем и в Европейском суде по правам человека на основании статей о дискриминации и праве на справедливое судебное разбирательство.

Алексеев добавил, что данный процесс будет долгим и сложным, но необходимо предпринять такой шаг.

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