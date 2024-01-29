Отстранение фигуристки Валиевой на четыре года сочли чрезмерным

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Об этом заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Виктор Алексеев.
Алексеев напомнил, что на момент обнаружения низкой концентрации триметазидина в допинг-пробе Валиевой ей было всего 15 лет. Следовательно, она считалась несовершеннолетней и подпадала под определение защищенного лица, пишет 360tv.ru.
Максимальное наказание для таких нарушителей в Всемирном антидопинговом кодексе составляет два года. Таким образом, CAS нарушил это правило.
Алексеев полагает, что такое решение является политическим актом, связанным с продолжающимся влиянием на российский спорт. Решение необосновано, противоречит Всемирному антидопинговому кодексу и может быть обжаловано в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней, а затем и в Европейском суде по правам человека на основании статей о дискриминации и праве на справедливое судебное разбирательство.
Алексеев добавил, что данный процесс будет долгим и сложным, но необходимо предпринять такой шаг.