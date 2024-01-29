Отстранение фигуристки Валиевой на четыре года сочли чрезмерным

Алексеев полагает, что такое решение является политическим актом, связанным с продолжающимся влиянием на российский спорт. Решение необосновано, противоречит Всемирному антидопинговому кодексу и может быть обжаловано в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней, а затем и в Европейском суде по правам человека на основании статей о дискриминации и праве на справедливое судебное разбирательство.