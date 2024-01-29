Пермские власти рассказали о дефиците водителей общественного транспорта

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Перми не хватает водителей общественного транспорта. Глава городского департамента транспорта Анатолий Путин пояснил, что дефицит составляет около 30%. Для того, чтобы с ним бороться, планируется совершенствовать условия обучения сотрудников. Вдобавок, для некоторых трудовых мигрантов сняли запрет на работу водителями в автобусах и трамваях.
Ситуация с дефицитом водителей сохраняется в Перми не первый год. Она не уникальна для Перми и наблюдается также в других городах. Летом 2023 года Анатолий Путин отмечал, что есть серьезная нехватка водителей автобусов — 300 человек или около 15%. С водителями трамваев ситуация лучше.