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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Пермские власти рассказали о дефиците водителей общественного транспорта

Пермские власти рассказали о дефиците водителей общественного транспорта

29 января 2024, 04:36
Фото: 1MI
Для борьбы с проблемой снят запрет на работу мигрантов в автобусах.

В Перми не хватает водителей общественного транспорта. Глава городского департамента транспорта Анатолий Путин пояснил, что дефицит составляет около 30%. Для того, чтобы с ним бороться, планируется совершенствовать условия обучения сотрудников. Вдобавок, для некоторых трудовых мигрантов сняли запрет на работу водителями в автобусах и трамваях.

Ситуация с дефицитом водителей сохраняется в Перми не первый год. Она не уникальна для Перми и наблюдается также в других городах. Летом 2023 года Анатолий Путин отмечал, что есть серьезная нехватка водителей автобусов — 300 человек или около 15%. С водителями трамваев ситуация лучше.

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#Работа#Пермская езда#Пермь#Дефицит
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