Пермские власти рассказали о дефиците водителей общественного транспорта

Ситуация с дефицитом водителей сохраняется в Перми не первый год. Она не уникальна для Перми и наблюдается также в других городах. Летом 2023 года Анатолий Путин отмечал, что есть серьезная нехватка водителей автобусов — 300 человек или около 15%. С водителями трамваев ситуация лучше.