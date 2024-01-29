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Пермский край вошел в ТОП-10 российских регионов по числу отдохнувших в санаториях

Пермский край вошел в ТОП-10 российских регионов по числу отдохнувших в санаториях

29 января 2024, 04:31
Фото: properm.ru
Число прошедших санаторные курсы в Прикамье превысило в 2023 году 150 тысяч
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В здравницах Пермского края в прошлом году отдохнуло 151 тыс. человек. Всего в российских санаториях отдохнули почти 7 миллионов человек, сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

Пермский край вышел в ТОП-10 российских регионов по числу отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях в 2023 году. В список также вошли Краснодарский край (1 млн 282 тыс.), Ставропольский край (826 тыс.), Крым (503 тыс.), Московская область (353 тыс.), Башкортостан (243 тыс.), Алтайский край (204 тыс.), Татарстан (189 тыс.), Челябинская область (177 тыс.), Тюменская область (160 тыс.).

Как отмечают аналитики портала, наибольший интерес вызвали путевки со средней стоимостью от 2 тыс до 2,5 тыс рублей в сутки. Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии.

Среди самых популярных здравниц региона выделяют санаторий «Ключи», который знаменит своими минеральными источниками. Вторым по популярности находится санаторий «Уральская Венеция». Он предлагает программы для лечения заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и нервной системы. Санаторий «Усть-Качка» также весьма востребован как у местных жителей, так и гостей из других регионов. Здесь проводятся процедуры на основе минеральных вод и грязей.

#Экономика#Рейтинг#Статистика#Курорт#Рейтинг регионов#Санаторий
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