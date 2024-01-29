Пермский край вошел в ТОП-10 российских регионов по числу отдохнувших в санаториях

Среди самых популярных здравниц региона выделяют санаторий «Ключи», который знаменит своими минеральными источниками. Вторым по популярности находится санаторий «Уральская Венеция». Он предлагает программы для лечения заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и нервной системы. Санаторий «Усть-Качка» также весьма востребован как у местных жителей, так и гостей из других регионов. Здесь проводятся процедуры на основе минеральных вод и грязей.