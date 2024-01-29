Пермяк выкинул из окна щенка и кота на глазах ребенка. Собака погибла

В Кунгуре будут судить 34-летнего мужчину за жестокое обращение с животными. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, о преступлении сообщила женщина. Она рассказала, что ее пьяный сожитель выбросил с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, кота и щенка. Собака погибла.