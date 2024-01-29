Пермяк выкинул из окна щенка и кота на глазах ребенка. Собака погибла

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В Кунгуре будут судить 34-летнего мужчину за жестокое обращение с животными. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, о преступлении сообщила женщина. Она рассказала, что ее пьяный сожитель выбросил с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, кота и щенка. Собака погибла.
Выяснилось, что это происходило на глазах малолетнего ребенка женщины — за это предусмотрено более строгое наказание. Сам мужчина пояснил, что пошел на преступление из-за обиды на возлюбленную. В ближайшее время его должны осудить.
Преступнику грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, исправительные работы на срок до 2 лет, до 5 лет принудительных работ, либо реальный срок в колонии — от 3 до 5 лет.