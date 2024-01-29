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Updated Сегодня, 05:26

Житель Кунгура выкинул из окна щенка и кота на глазах ребенка

Пермяк выкинул из окна щенка и кота на глазах ребенка. Собака погибла

29 января 2024, 05:23
Фото: ideogram.ai

Житель Кунгура выкинул из окна щенка и кота на глазах ребенка

Злоумышленнику грозит реальное лишение свободы.

В Кунгуре будут судить 34-летнего мужчину за жестокое обращение с животными. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, о преступлении сообщила женщина. Она рассказала, что ее пьяный сожитель выбросил с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, кота и щенка. Собака погибла.

Выяснилось, что это происходило на глазах малолетнего ребенка женщины — за это предусмотрено более строгое наказание. Сам мужчина пояснил, что пошел на преступление из-за обиды на возлюбленную. В ближайшее время его должны осудить.

Преступнику грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, исправительные работы на срок до 2 лет, до 5 лет принудительных работ, либо реальный срок в колонии — от 3 до 5 лет.

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#Суд#Пермь#Детский мир#Животные
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