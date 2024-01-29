Полиция начала поиск пассажира, помогавшего высадить кота Твикса из поезда

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Согласно сообщению, кот выбрался из переноски в 12:23 часов 11 января. Другие пассажиры донесли об этом до проводницы, но она не смогла найти хозяина и попросила другого пассажира вынести животное на улицу на станции «Киров», пишет 360tv.ru.
Через 7,5 часа хозяин обнаружил пропажу своего кота, когда поезд прибыл на станцию «Галич». Началась большая операция поиска, но Твикса нашли мертвым.
Следственный комитет открыл дело по факту жестокого обращения с животными, однако пока нет основания для обвинений конкретного человека. В случае установления вины, нарушителю грозит лишение свободы до трех лет, арест на полгода или штраф до 80 тысяч рублей.