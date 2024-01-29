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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Полиция начала поиск пассажира, помогавшего высадить кота Твикса из поезда

29 января 2024, 17:16
Полиция начала поиск пассажира, который помог проводнице высадить кота Твикса из поезда. Информация об этом была распространена через Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, кот выбрался из переноски в 12:23 часов 11 января. Другие пассажиры донесли об этом до проводницы, но она не смогла найти хозяина и попросила другого пассажира вынести животное на улицу на станции «Киров», пишет 360tv.ru.

Через 7,5 часа хозяин обнаружил пропажу своего кота, когда поезд прибыл на станцию «Галич». Началась большая операция поиска, но Твикса нашли мертвым.

Следственный комитет открыл дело по факту жестокого обращения с животными, однако пока нет основания для обвинений конкретного человека. В случае установления вины, нарушителю грозит лишение свободы до трех лет, арест на полгода или штраф до 80 тысяч рублей.

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