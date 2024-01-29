После нападения с ножом ученик пермской кадетской школы поставлен на учет

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Департамент образования администрации Перми отчитался о завершении проверки в кадетской школе №1. Здесь один мальчик ранил другого ножом.
По данным пресс-службы мэрии, после урока дети играли в игру, по правилам которой догоняли друг друга. Двое учеников во время игры поссорились и стали толкать друг друга. Один из мальчиков достал сувенирный нож. Ребенок позже сообщил, что не планировал воспользоваться ножом, а лишь хотел напугать мальчика, но случайно ударил его в живот.
В результате ученик с ножом поставлен на учет группы риска социально опасного положения. С ним и его семьей проводится профилактическая работа с участием комиссии по делам несовершеннолетних, полиции, отделов профилактики образования и здравоохранения, психологической службы. Во всех классах школы проведены инструктажи по техники безопасности, детям рассказали о запрете использования колющих и режущих предметов в учреждении.
Руководство школы постоянно находится на связи с семьей пострадавшего мальчика, ей оказывается необходимая помощь. По информации краевого Минздрава, ребенок проходит лечение в стационаре и находится в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для его жизни нет.
Инцидент в школе на Гашкова, 11 произошел в четверг, 25 января. Некоторые читатели Properm.ru утверждали, что пострадавший ученик прооперирован, однако эта информация официально не подтверждена.