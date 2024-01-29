После нападения с ножом ученик пермской кадетской школы поставлен на учет

По данным пресс-службы мэрии, после урока дети играли в игру, по правилам которой догоняли друг друга. Двое учеников во время игры поссорились и стали толкать друг друга. Один из мальчиков достал сувенирный нож. Ребенок позже сообщил, что не планировал воспользоваться ножом, а лишь хотел напугать мальчика, но случайно ударил его в живот.