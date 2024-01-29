properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Ученик пермской кадетской школы №1 напал на мальчика, теперь поставлен на учет

После нападения с ножом ученик пермской кадетской школы поставлен на учет

29 января 2024, 09:54
Фото: fusionbrain.ai

Ученик пермской кадетской школы №1 напал на мальчика, теперь поставлен на учет

Ребенок утверждает, что хотел напугать пострадавшего и нанес удар случайно.

Департамент образования администрации Перми отчитался о завершении проверки в кадетской школе №1. Здесь один мальчик ранил другого ножом.

По данным пресс-службы мэрии, после урока дети играли в игру, по правилам которой догоняли друг друга. Двое учеников во время игры поссорились и стали толкать друг друга. Один из мальчиков достал сувенирный нож. Ребенок позже сообщил, что не планировал воспользоваться ножом, а лишь хотел напугать мальчика, но случайно ударил его в живот.

В результате ученик с ножом поставлен на учет группы риска социально опасного положения. С ним и его семьей проводится профилактическая работа с участием комиссии по делам несовершеннолетних, полиции, отделов профилактики образования и здравоохранения, психологической службы. Во всех классах школы проведены инструктажи по техники безопасности, детям рассказали о запрете использования колющих и режущих предметов в учреждении.

Руководство школы постоянно находится на связи с семьей пострадавшего мальчика, ей оказывается необходимая помощь. По информации краевого Минздрава, ребенок проходит лечение в стационаре и находится в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для его жизни нет.

Инцидент в школе на Гашкова, 11 произошел в четверг, 25 января. Некоторые читатели Properm.ru утверждали, что пострадавший ученик прооперирован, однако эта информация официально не подтверждена.

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, порезанного ножом в пермской школе
Узнать подробнее
Читайте также:
В депобре Перми прокомментировали инцидент с ножом в школе
#Происшествия#Общество#Пермь#Детский мир#Образование#Школа#Дети
Подпишитесь
Вчера из Перми не смог из-за поломки вылететь бизнес-джет
Сегодня, 13:22
Центр пляжных видов спорта может появиться в Перми
Сегодня, 13:39
Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь
Сегодня, 13:36
Главе пермского департамента имущественных отношений продлили контракт
Сегодня, 11:46
Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд
Сегодня, 07:56