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Представлялся газовиком. Пермяк похитил и выманил у пенсионеров более 1,4 миллионов

Представлялся газовиком. Пермяк похитил и выманил у пенсионеров более 1,4 миллионов

29 января 2024, 06:44
Ближайшие годы мошенник и вор проведёт в колонии

Вынесен приговор 30-летнему пермяку, уличенному в 25 преступных эпизодах. Мужчина выманил и украл у пенсионеров более 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда Перми.

С 2021 по 2022 год в различных населенных пунктах Пермского края мужчина вместе с подельником, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обманным путем проникал в квартиры потерпевших, представляясь сотрудником газовой службы. Там различными способами похищал денежные средства: выманивая либо выкрадывая.

Всего по делу в качестве потерпевших были признаны 25 пенсионеров, ущерб им был причинен на сумму свыше 1,4 млн рублей.

Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме, его действия суд квалифицировал:

  • по 18 преступлениям — ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;
  • по двум преступлениям — п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере;
  • по 11 преступлениям — п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище;
  • по двум преступлениям — по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.

По итогам судебного разбирательства пермяку назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

После провозглашения приговора мужчина был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

В отношении соучастника преступлений в ноябре 2023 года Орджоникидзевским районным судом Перми также постановлен обвинительный приговор.

#Общество#Суд#Криминал#Кража#Мошенничество#Мошенники
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