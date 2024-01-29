Представлялся газовиком. Пермяк похитил и выманил у пенсионеров более 1,4 миллионов

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Вынесен приговор 30-летнему пермяку, уличенному в 25 преступных эпизодах. Мужчина выманил и украл у пенсионеров более 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда Перми.
С 2021 по 2022 год в различных населенных пунктах Пермского края мужчина вместе с подельником, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обманным путем проникал в квартиры потерпевших, представляясь сотрудником газовой службы. Там различными способами похищал денежные средства: выманивая либо выкрадывая.
Всего по делу в качестве потерпевших были признаны 25 пенсионеров, ущерб им был причинен на сумму свыше 1,4 млн рублей.
Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме, его действия суд квалифицировал:
По итогам судебного разбирательства пермяку назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
После провозглашения приговора мужчина был взят под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил.
В отношении соучастника преступлений в ноябре 2023 года Орджоникидзевским районным судом Перми также постановлен обвинительный приговор.