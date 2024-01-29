Представлялся газовиком. Пермяк похитил и выманил у пенсионеров более 1,4 миллионов

С 2021 по 2022 год в различных населенных пунктах Пермского края мужчина вместе с подельником, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обманным путем проникал в квартиры потерпевших, представляясь сотрудником газовой службы. Там различными способами похищал денежные средства: выманивая либо выкрадывая.